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12 Mart 2020, Perşembe
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Rodrigues hırs küpü

Rodrigues hırs küpü

nedeniyle ligde 4 maç kaçıran , geri sayıma geçti. başından bu yana takımla çalışan yıldız futbolcunun deplasmanında oynayacağı belirtildi.

nedeniyle ligde 4 maç kaçıran , geri sayıma geçti. başından bu yana takımla çalışan yıldız futbolcunun deplasmanında oynayacağı belirtildi. İdmanlarda hırsıyla dikkat çeken Rodrigues, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Döndüm" yazmıştı. Rodrigues'in sol kanatta formasını geri almasıyla hücumdaki etkinlik de artacak.
  1. 12.3.2020
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