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12 Mart 2020, Perşembe
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'den açıklaması!

Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!

'nin genç file bekçisi 'dan kötü haber geldi. Sarı Lacivertli takımın genç kalecisinin, 'nın Münih kentinde fıtık ameliyatı olduğu açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, " A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

'nin genç kalecisi , kasık fıtığı operasyonu geçirdi. 21 yaşındaki file bekçisinin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır.

  1. 12.03.2020
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