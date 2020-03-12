Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması!
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Sarı Lacivertli takımın genç kalecisinin, Almanya'nın Münih kentinde fıtık ameliyatı olduğu açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirdi. 21 yaşındaki file bekçisinin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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