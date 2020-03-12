Garry Rodrigues Fenerbahçe taraftarına kırgın! Galatasaray...

Süper Lig'deki yıldız futbolcuların Halkla İlişkiler Danışmanlığı'nı yapan Eyüp Akbaş birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Garry Rodrigues'in Fenerbahçe taraftarının attığı mesajlara üzüldüğünü belirten Akbaş, Tolgay Arslan, İrfan Can Kahveci ve ve Emre Mor'la ilgili konuştu.

TOLGAY ARSLAN DÜRÜM YEDİ Mİ?

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'ta oynadığı dönemde maçın devre arasında dürüm yediği iddia edilmiş ve bu olay gündeme oturmuştu. Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Eyüp Akbaş, ''Tolgay Arslan çok temiz kalpli birisi. Tolgay son olaylarda şanssızlık yaşadı. Beşiktaş'tan ayrılırken dürüm konusu çok büyütüldü. Ortada dürüm bile yok. Soyunma odasına bir tabak pilav gelmiş. Tolgay devre arasında bir kaşık pilav almış durum bu. Olay dürüme nasıl geldi anlamadım. Tolgay'ı idman dışında göremezsiniz çünkü sadece ailesi ve çocuklarıyla zaman geçiriyor.'' dedi.

GARRY RODRIGUES GALATASARAY MAÇINDA OYNAMAYI ÇOK İSTEDİ

"Garry Rodrigues'le yeni konuştum. Kendisini çok iyi hissediyor ve önümüzdeki maçta kesinlikle oynayacak. Rodrigues yıllardır arkadaşım. O 22 yaşında profesyonel olmuş bir oyuncu. Zorluklarla mücadele etti bu sebepten geldiği yeri unutmuyor. Nereden geldiğini iyi biliyor. Çok mütevazı bir insan. Hatta arabasında çoğu zaman 10-20 tane forma bulunduruyor. Sokakta çocuk gördüğü anda onlara forma veriyor. Çocukları mutlu etmeyi çok seviyor. Garry'nin sosyal medyada üstüne geliyorlar. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı ona kötü mesajlar atıyorlar. Garry bu duruma çok üzüldü. Galatasaray maçında oynamayı çok istedi ancak sakatlığından ötürü oynayamadı. Taraftarlar biraz anlayışlı olmalı ve ona sahip çıkmalı. Garry'le yayından önce konuştum ve kendisini çok iyi hissediyor. Muhtemelen bu hafta sonradan oyuna girer."

İRFAN CAN'IN HAYATI FUTBOL!

"İrfan Can çok mütevazı, şakacı, işini aksatmayan ve yaz aylarında bile çalışan bir insan. Futbol onun tutkusu. Evde bile sürekli maç izliyor ve konsol oyunu oynuyor. Evde sadece futbol konuşuyor. İrfan Can şu anda yurt dışından izleniyor.

Bir futbolcunun transfer değeri olduğu gibi marka değeri de vardır. Ben Johan Cruyff Üniversitesi'nde okudum. Bu işi 3.5 yıl önce Türkiye'ye getirdim. Artık oyuncu sadece sahada performans gösterip işini bitiremiyor. Bu iş 7/24 bir iş. Bu işleri biz yürütüyoruz. Çoğu oyuncu zaten arkadaşım. Oyuncuların medyaya nasıl görünmesi gerektiğini konuşuyoruz. İrfan Can benim manevi kardeşim.''

EMRE MOR ŞANSSIZLIK YAŞADI!

"Emre Mor bir şanssızlık yaşadı. İlk gittiğinde bir sakatlık yaşadı. Emre şu anda tamamen futbola odaklı. Emre'nin imajı çok kötü ancak onun bir potansiyali var ve başarılı olmak istiyor. Emre, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Emre fazla kendini göstermek istemiyor. Emre Mor'un Türkçesi çok iyi değil onun paylaşımlarını biz yazıyoruz. Emre'nin geldiği yerde Türkçe konuşulmuyordu. Türkiye'de kalsa Türkçe öğrenecekti. Biz Emre'nin danışmanlığını koltuk paylaşımından sonra aldık. Bizim işimiz çok önemli. Saha içinde ne kadar iyi olursan ol saha dışı faktörler çok önemli. Bunu zamanında Khedira ve Emenike gibi oyuncular da yaşadı."