Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'dan köt haber geldi. Sarı Lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır'ın Münih’te fıtık ameliyatı olacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı Lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır'ın Münih'te fıtık ameliyatı olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın ameliyat olması gündemde. Genç file bekçisinin uzun süredir bel ağrısından şikayetçi olduğu öğrenildi. Tetkikleri devam eden kaleci, fıtık ameliyatı için masaya yatabilir.
Bu durumda Altay'ın 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Operasyona karar verilmesi halinde Altay'ın Almanya'da ameliyat olması bekleniyor.
Bu hafta cezalı olduğu için kadroda yer almayacak olan Altay Bayındır, bu hafta takımla çalışmalara da katılmadı.
Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Harun Tekin'in devralması bekleniyor. 2018'de Bursaspor'dan büyük umutlarla alınan Harun Tekin, bu sezon formayı Altay Bayındır'a kaptırmıştı.
Ankaragücü'nden gelen ve genç yaşında Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır, bu sezon 25 maçta forma giyerken 33 gol yedi.
Altay sadece 5 maçta kalesini gole kapatırken, özellikle yan toplardaki zaafıyla zaman zaman eleştirilere maruz kaldı.
Fenerbahçe'nin oyuncun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de Max Kruse ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlıkları bulunuyor.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 14:28
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.