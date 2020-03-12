Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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'de şoku!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

'nin genç file bekçisi 'dan köt haber geldi. Sarı Lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır'ın Münih’te fıtık ameliyatı olacağı öğrenildi. İşte detaylar...

'de ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı Lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır'ın Münih'te fıtık ameliyatı olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın ameliyat olması gündemde. Genç file bekçisinin uzun süredir bel ağrısından şikayetçi olduğu öğrenildi. Tetkikleri devam eden kaleci, fıtık ameliyatı için masaya yatabilir.

Bu durumda Altay'ın 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Operasyona karar verilmesi halinde Altay'ın 'da ameliyat olması bekleniyor.

Bu hafta cezalı olduğu için kadroda yer almayacak olan Altay Bayındır, bu hafta takımla çalışmalara da katılmadı.
Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi 'in devralması bekleniyor. 2018'de 'dan büyük umutlarla alınan Harun Tekin, bu sezon formayı Altay Bayındır'a kaptırmıştı.

Ankaragücü'nden gelen ve genç yaşında Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır, bu sezon 25 maçta forma giyerken 33 gol yedi.
Altay sadece 5 maçta kalesini gole kapatırken, özellikle yan toplardaki zaafıyla zaman zaman eleştirilere maruz kaldı.

Fenerbahçe'nin oyuncun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de Max Kruse ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlıkları bulunuyor.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 14:28
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