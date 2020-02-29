Altay Bayındır maça damga vurdu! ''Gel hayatımı da kurtar''
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin 18. dakikasında Altay Bayındır kalesinde devleşti. Amilton'la karşı karşıya pozisyona çok iyi reaksiyon gösteren genç file bekçisi gole izin vermedi. Bu kritik kurtarış haricinde kalesinde güven veren bir profil çizen Altay Bayındır için Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...
Antalyaspor - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damga vurdu. Genç file bekçisi, sarı-lacivertlilerin Antalyaspor deplasmanına konuk olduğu karşılaşmanın 18. dakikasında inanılmaz bir kurtarış yaptı. Amilton'la karşı karşıya pozisyonda iyi yer tutan 21 yaşındaki oyuncu mutlak bir golü önledi. Genç file bekçisinin bu kurtarışı sosyal medyayı salladı.
İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri...