Altay Bayındır maça damga vurdu! ''Gel hayatımı da kurtar''

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin 18. dakikasında Altay Bayındır kalesinde devleşti. Amilton'la karşı karşıya pozisyona çok iyi reaksiyon gösteren genç file bekçisi gole izin vermedi. Bu kritik kurtarış haricinde kalesinde güven veren bir profil çizen Altay Bayındır için Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...