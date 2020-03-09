Yeşil sahalarda bu da oldu! Altay Bayındır ve ceza...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya geldi. 2-2 eşitlikle sona eren mücadele sonrası iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı. Maçın ilk yarısının bitimine az bir süre kala konuk ekip penaltı vuruşu kazandı. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın pozisyonu saha kenarında telefondan izlemesi gündeme oturdu.





TEKNİK DİREKTÖRLER TEKNOLOJİDEN YARARLANABİLİYOR

Hüseyin Özkök'ün derlediği habere göre, IFAB'ın 2018 yılında aldığı ve 2018/19 sezonunda uygulanmasına izin verdiği yeni kuralla birlikte teknik direktörlerin artık kendilerine ayrılan teknik alanda teknolojiden yardım almalarına izin çıkmıştı.

FUTBOLCULAR İÇİN DURUM NASIL?

2018 Dünya Kupası ile birlikte takımlar saha kenarında mikrofon, kulaklık, mobil telefon, akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve diz üstü bilgisayar kullanabiliyorlar. Bunların dışında herhangi bir teknolojik alet kullandığı tespit edilen görevliler ise kırmızı kartla tribüne gönderiliyor.

Peki, bu durum sahada ve yedek kulübesindeki futbolcular için nasıl?

OYUNCULAR ELEKTRONİK EKİPMANLARI KULLANAMIYOR

Futbol Oyun Kuralları'nın 4. Maddesini kapsayan "Oyuncu Ekipmanları" başlığı altındaki 4 numaralı diğer ekipmanlar maddesi Elektronik İletişim bölümünde oyuncuların elektronik ekipmanları kullanamayacakları açıkça belirtilmiş.

İLGİLİ MADDEDE TAM OLARAK NE DİYOR?

İlgili madde "Oyuncuların (yedek oyuncular, değiştirilmiş oyuncular ve ihraç edilmiş oyuncular dahil) herhangi bir elektronik veya iletişim ekipmanı giymesine ve kullanmasına izin verilmez" şeklinde düzenlenmiş.

ALTAY VE HARUN'UN SARI KART GÖRMESİ GEREKİYORDU

Buna göre Fenerbahçe'nin iki kalecisi Altay ve Harun'un, 4. Kuralın genel mantığı ve eşitlik ilkesine aykırı hareketleri nedeniyle sarı kart görmeleri gerekiyordu.