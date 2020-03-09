Yeşil sahalarda bu da oldu! Altay Bayındır ve ceza...
Fenerbahçe'nin Denizlispor'u ağırladığı maça Altay Bayındır damga vurdu. Konuk ekibin kazandığı penaltı pozisyonunun tekrarını telefondan izleyen genç file bekçisi akıllarda soru işareti bıraktı. Peki Futbol Oyun Kuralları bunun için ne diyor? İşte cevabı...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'la karşı karşıya geldi. 2-2 eşitlikle sona eren mücadele sonrası iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı. Maçın ilk yarısının bitimine az bir süre kala konuk ekip penaltı vuruşu kazandı. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın pozisyonu saha kenarında telefondan izlemesi gündeme oturdu.
TEKNİK DİREKTÖRLER TEKNOLOJİDEN YARARLANABİLİYOR
Hüseyin Özkök'ün derlediği habere göre, IFAB'ın 2018 yılında aldığı ve 2018/19 sezonunda uygulanmasına izin verdiği yeni kuralla birlikte teknik direktörlerin artık kendilerine ayrılan teknik alanda teknolojiden yardım almalarına izin çıkmıştı.
FUTBOLCULAR İÇİN DURUM NASIL?
2018 Dünya Kupası ile birlikte takımlar saha kenarında mikrofon, kulaklık, mobil telefon, akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve diz üstü bilgisayar kullanabiliyorlar. Bunların dışında herhangi bir teknolojik alet kullandığı tespit edilen görevliler ise kırmızı kartla tribüne gönderiliyor.
Peki, bu durum sahada ve yedek kulübesindeki futbolcular için nasıl?
OYUNCULAR ELEKTRONİK EKİPMANLARI KULLANAMIYOR
Futbol Oyun Kuralları'nın 4. Maddesini kapsayan "Oyuncu Ekipmanları" başlığı altındaki 4 numaralı diğer ekipmanlar maddesi Elektronik İletişim bölümünde oyuncuların elektronik ekipmanları kullanamayacakları açıkça belirtilmiş.
İLGİLİ MADDEDE TAM OLARAK NE DİYOR?
İlgili madde "Oyuncuların (yedek oyuncular, değiştirilmiş oyuncular ve ihraç edilmiş oyuncular dahil) herhangi bir elektronik veya iletişim ekipmanı giymesine ve kullanmasına izin verilmez" şeklinde düzenlenmiş.
ALTAY VE HARUN'UN SARI KART GÖRMESİ GEREKİYORDU
Buna göre Fenerbahçe'nin iki kalecisi Altay ve Harun'un, 4. Kuralın genel mantığı ve eşitlik ilkesine aykırı hareketleri nedeniyle sarı kart görmeleri gerekiyordu.
- 09.03.2020
- Güncelleme: 09.03.2020 12:27
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
- Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''
- Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den Mert Hakan sorusuna flaş yanıt! "Galatasaray'da..."
- Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Yeşil sahalarda bu da oldu! Altay Bayındır ve ceza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.