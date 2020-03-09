Fenerbahçe'de fatura kabarıyor! UEFA ve son tarih... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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'de fatura kabarıyor! ve son tarih...

Fenerbahçe'de fatura kabarıyor! UEFA ve son tarih...

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan , sezonun ikinci yarısında aldığı üst üste başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzakta kaldı. Son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertli takımda yönetimin çözmesi gereken konular artıyor. Sportif olarak başarılı bir takım oluşturmayı amaçlayan sarı-lacivertli kurmaylar, lisansı tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

'de son 6 maçta alınan sonuçlar camiadaki moralleri bozdu. Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, bir dönem küme düşme korkusu bile yaşayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk için başladığı 2019-2020'de ise henüz mart ayında şampiyonluk yarışının uzağına düştü.

Son 2 yılda sportif anlamda istenen seviyeden uzak kalan sarı-lacivertliler, tarihi başarısızlıklar yaşadı.

DAHA KÖTÜ GÜNLER KAPIDA
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'yi şimdi daha zor günler bekliyor. 2 yıldır küme düşme potasına kadar inen, ilk 5 sıradan kopma noktasına gelen ve istikrarsız bir sürece giren sarı-lacivertli yönetim, stresli günlerden geçiyor. Başkan ve yönetiminin önünde kabarık bir 'yapılacaklar' listesi bulunuyor. Her şeyden evvel ilk konu ekonomik durumlar. Maddi açıdan çok zor bir süreç geçiren kulüp, teknik direktör konusunda kara kara düşünüyor.

31 MART SON TARİH
Yeni bir isme hem maaş hem bütçe hem de uzun vadeli proje sunmak zorunda olan yönetim nasıl para kaynağı yaratacağını planlamaya çalışıyor. Şu anda ligde Avrupa kupalarına katılma potasında olan ve kupayı da kazanarak Avrupa Ligi'ne doğrudan gitme ihtimali bulunan Fenerbahçe, esas olarak 31 Mart gününe kadar ekonomik hamlelerini yapmak durumunda. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek adına bu ayın son gününe kadar doğru hazırlığı yapıp, lisansı alabilmek için 'nin nihai kararı beklenecek.

Tüm bu yoğunluğun içinde futbol takımının son hali de hiç iç açıcı durmuyor. Mevcut antrenör Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel-Emre Belözoğlu ikilisiyle ilerlemenin nasıl bir sonuç doğuracağı kestirilemiyor. Sezonun bitimine 3 ay kala da bir hoca bulmanın ve iyi bir sözleşme yapmanın zorluğu hep tartışılıyor.

TARAFTARI TAHAMMÜLÜ KALMADI
Ligde 6 haftadır kazanamayan ve deplasmanı öncesi , , ve Altay'ın cezalı duruma düşmesi iyice bunaltıyor. Artık taraftarların tahammülünün kalmaması da bir diğer konu. Denizlispor maçında tribünlerdeki homurdanmalar ve tepkiler gelecek haftalar öncesi herkesin kredisini tüketiyor. Taraftarların küsmesi en korkutan konuların başında geliyor.

  1. 09.03.2020
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