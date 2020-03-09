İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından bir numaralı gündem maddesi yeni hocanın kim olacağı konusuydu. Sarı-lacivertli takımın, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe, ligde alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı almıştı. Yoluna yardımcı hocalar ve tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun katkılarıyla devam eden Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunda kritik gelişmeler yaşandı. Akşam'da yer alan habere göre şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Erol Bulut'la söz kesildiği öğrenildi. Alanya'yla mukavelesi bu sezon sonunda bitecek Bulut, büyük bir ihtimalle 34. haftanın ardından göreve başlayacak.
GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bitime 9 hafta kala çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe yardımcı hocalarla birlikte bitiş çizgisini görecek. Ancak bu süreçte Alanyaspor, Erol Bulut'la yollarını ayırırsa genç hocanın Fenerbahçe dönemi daha erken başlayabilir. Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı da bir ara listeye eklenmişti. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarların tamamına yakını Avcı'ya sıcak bakmadığı için bu operasyon rafa kaldırıldı. Şu anda sadece Erol Bulut'un ne zaman takımın başına geçeceği konuşuluyor.
SORUMLULUK ESKİ FUTBOLCULARA GEÇECEK
Bulut, daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Alanya'nın hocasıyım. Takımıma konsantre oldum. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapamam" demişti. Erol Bulut'la birlikte Fenerbahçe'de sorumluluk eski futbolculara geçecek. Volkan Demirel, görevine devam edecek. Teknik kadroyla ilgili daha önce sarı-lacivertli formayı giymiş bazı isimlerle de görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Yönetim tamamen "Öze dönüş" kararı almış durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar ise artık başarı için beklemek istemiyor.
- 09.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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