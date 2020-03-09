Fenerbahçe Erol Bulut'la anlaşma sağladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Anlaşma sağlandı! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası

İşte 'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından bir numaralı gündem maddesi yeni hocanın kim olacağı konusuydu. Sarı-lacivertli takımın, Aytemiz 'u çalıştıran ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar...

, ligde alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayırma kararı almıştı. Yoluna yardımcı hocalar ve tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun katkılarıyla devam eden Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunda kritik gelişmeler yaşandı. Akşam'da yer alan habere göre şu anda Aytemiz 'u çalıştıran ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 'la söz kesildiği öğrenildi. Alanya'yla mukavelesi bu sezon sonunda bitecek Bulut, büyük bir ihtimalle 34. haftanın ardından göreve başlayacak.

GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bitime 9 hafta kala çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe yardımcı hocalarla birlikte bitiş çizgisini görecek. Ancak bu süreçte Alanyaspor, Erol Bulut'la yollarını ayırırsa genç hocanın Fenerbahçe dönemi daha erken başlayabilir. 'tan ayrılan da bir ara listeye eklenmişti. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarların tamamına yakını Avcı'ya sıcak bakmadığı için bu operasyon rafa kaldırıldı. Şu anda sadece Erol Bulut'un ne zaman takımın başına geçeceği konuşuluyor.

SORUMLULUK ESKİ FUTBOLCULARA GEÇECEK

Bulut, daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Alanya'nın hocasıyım. Takımıma konsantre oldum. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapamam" demişti. Erol Bulut'la birlikte Fenerbahçe'de sorumluluk eski futbolculara geçecek. , görevine devam edecek. Teknik kadroyla ilgili daha önce sarı-lacivertli formayı giymiş bazı isimlerle de görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Yönetim tamamen "Öze dönüş" kararı almış durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar ise artık başarı için beklemek istemiyor.

haberin devamı

  1. 09.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN