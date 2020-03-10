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10 Mart 2020, Salı
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Kruse’nin hedefi kupa maçı

Kruse’nin hedefi Trabzon kupa maçı

Denizlispor maçında bileğinden sakatlanan hesabından paylaşım yaptı. Alman yıldız, "Selamün aleyküm. Sakatlığım için çok üzgünüm. 4-6 hafta forma giyemeyeceğim. Tedavi sürecini en iyi şekilde geçirip, 'nda ile oynayacağımız rövanş maçına kadar iyileşmek istiyorum" dedi.

Denizlispor maçında bileğinden sakatlanan hesabından paylaşım yaptı. Alman yıldız, "Selamün aleyküm. Sakatlığım için çok üzgünüm. 4-6 hafta forma giyemeyeceğim. Tedavi sürecini en iyi şekilde geçirip, 'nda ile oynayacağımız rövanş maçına kadar iyileşmek istiyorum" dedi.
  1. 10.3.2020
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