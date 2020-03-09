Fenerbahçe'den iki kritik karar! Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Ayrılık için karar! Tolga Ciğerci...

'den iki kritik karar! ve ...

Fenerbahçe'den iki kritik karar! Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci...

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışı devam ederken, takımda geleceği merak konusu olan iki isim için de karar çıktı. Sarı-lacivertli ekipte ve ile ilgili nihai karar, yeni antrenörün tasarrufunda olacak.

yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu-Volkan Demirel ikilisine bırakmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Denizli maçı sonrasında çark etti. Yönetim en kısa sürede takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirme kararı aldı.

Denizli maçında hem futbol hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, ligi bilen bir teknik adamla anlaşmayı planladıklarını söyledi. Özsoy, "'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir. Uzun vadeli çalışacağımız bir hoca arıyoruz" dedi.

KARARI YENİ HOCA VERECEK

Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve 'ın sözleşmelerini uzatmasına karşın ve için bir girişimde henüz bulunmadı. Bu iki futbolcu için kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor. Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak. Mehmet Ekici ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı.

'de son galibiyetini 19. haftada önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi. Fenerbahçe Başkanı geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.

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  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 12:28
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