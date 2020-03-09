Fenerbahçe yeni Lugano'su Serdar Aziz! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yeni Lugano'sunu buldu! Golcü stoper...

yeni Lugano'sunu buldu! Golcü stoper...

Fenerbahçe yeni Lugano'sunu buldu! Golcü stoper...

bu sezon 'de gösterdiği performansla ön plana çıktı. Savunmada yaptığı kritik hamlelerle takımına destek veren deneyimli futbolcu, attığı gollerle adından söz ettirdi. Serdar Aziz'in bu performansı, bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş ve taraftarından sevgilisi olan 'ya benzetildi.

'de bu sezon savunma konusunda büyük sıkıntı yaşayan basit hatalar sebebiyle kalesinde birçok gol gördü. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe'de öne çıkan isim oldu. Yaptığı kritik müdahalelerle defans hattını toparlayan tecrübeli futbolcu attığı gollerle de takımına büyük destek veriyor. Serdar Aziz'in golcü kimliği, bir dönem Fenerbahçe forması giymiş efsane isim 'ya benzetildi.

Fenerbahçe'nin 'dan bonservis ödemeden transfer ettiği Serdar Aziz, dikkat çeken bir performans sergiledi.

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'ye 5 puanlık katkı sağlayan Serdar Aziz, Vedat Muriqi ve Max Kruse'den sonra takımın ligdeki en skorer ismi oldu.

LUGANO'NUN ARDINDAN İKİNCİ GELDİ
Tecrübeli savunmacı, bu performansıyla 2010-11'de 8 gol kaydeden Lugano'nun ardından en çok skor üreten stoper olarak da dikkat çekti.

EMRE BELÖZOĞLU: "ZAMANI GELİNCE..."
Kaptan Emre Blözoğlu, Denizlispor maçı sonrası basın mensuplarının "Neden konuşmuyorsunuz" sorusuna "Özel bir nedeni yok. İşimize bakıyoruz. Bizim de konuşacak zamanlarımız olacak. Önemli olan doğru yerde doğru zamanda açıklama yapmak" cevabını verdi.

  1. 09.03.2020
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