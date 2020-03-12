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12 Mart 2020, Perşembe
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Muriç’ten büyük söz

Muriç’ten büyük söz

Ligde son 6 haftada yalnızca 1 kez rakip fileleri havalandıran , maçı öncesi iddialı konuştu. Bu maçla birlikte tekrar çıkışa geçmek istediğini kaydeden yıldız futbolcu, "Takım olarak kazanmayı özledik. Ben de atacağım gollerle 'ye katkı sağlamak istiyorum. Konya da yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Ligde son 6 haftada yalnızca 1 kez rakip fileleri havalandıran , maçı öncesi iddialı konuştu. Bu maçla birlikte tekrar çıkışa geçmek istediğini kaydeden yıldız futbolcu, "Takım olarak kazanmayı özledik. Ben de atacağım gollerle 'ye katkı sağlamak istiyorum. Konya da yeni bir başlangıç olacak" dedi.
  1. 12.3.2020
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