Muriç’ten büyük söz
Ligde son 6 haftada yalnızca 1 kez rakip fileleri havalandıran Vedat Muriç, Konya maçı öncesi iddialı konuştu. Bu maçla birlikte tekrar çıkışa geçmek istediğini kaydeden yıldız futbolcu, "Takım olarak kazanmayı özledik. Ben de atacağım gollerle Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Konya da yeni bir başlangıç olacak" dedi.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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