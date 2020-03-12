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12 Mart 2020, Perşembe
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Kocaman ile devam etmeliydi

Kocaman ile devam etmeliydi

'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, 'un ile devam etmeyerek hata yaptığını savundu. Ajansspor'a konuşan Çetinkaya, "Aykut Kocaman seçimlerden önce 10 maçta 9 galibiyet almıştı. Defansif oynuyor diye eleştiriliyordu ama en çok gol atan takım Fenerbahçe'ydi. O takımın devamı gerekiyordu. Devam etseydi farklı olurdu" dedi.

'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un ile devam etmeyerek hata yaptığını savundu. Ajansspor'a konuşan Çetinkaya, "Aykut Kocaman seçimlerden önce 10 maçta 9 galibiyet almıştı. Defansif oynuyor diye eleştiriliyordu ama en çok gol atan takım Fenerbahçe'ydi. O takımın devamı gerekiyordu. Devam etseydi farklı olurdu" dedi.
  1. 12.3.2020
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