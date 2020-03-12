Kocaman ile devam etmeliydi
Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un Aykut Kocaman ile devam etmeyerek hata yaptığını savundu. Ajansspor'a konuşan Çetinkaya, "Aykut Kocaman seçimlerden önce 10 maçta 9 galibiyet almıştı. Defansif oynuyor diye eleştiriliyordu ama en çok gol atan takım Fenerbahçe'ydi. O takımın devamı gerekiyordu. Devam etseydi farklı olurdu" dedi.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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