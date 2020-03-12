Fenerbahçe'nin gizli forveti! Son 9 sezonun...
Fenerbahçe'de bu sezon kritik gollere imzasını atan Serdar Aziz, defans oyuncusu olmasına rağmen skora yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Deneyimli futbolcu, son 9 yılın en golcü stoperi konumunda...
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi konumunda... Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor.
Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı. Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor.
Fenerbahçe ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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