Fenerbahçe'nin gizli forveti Serdar Aziz! Son 9 sezonun... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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'nin gizli forveti! Son 9 sezonun...

Fenerbahçe'nin gizli forveti! Son 9 sezonun...

'de bu sezon kritik gollere imzasını atan , defans oyuncusu olmasına rağmen skora yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Deneyimli futbolcu, son 9 yılın en golcü stoperi konumunda...

'nin tecrübeli stoperi , Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi konumunda... Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor.

Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı. Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor.

Fenerbahçe ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.

  1. 12.03.2020
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