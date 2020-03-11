Fenerbahçe iddialarına sert cevap! ''Başkasını denesin''
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, Yılmaz Vural ismi gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kurmayların sezonun geride kalan bölümü için deneyimli teknik adamla çalışmak istediği iddia edilmiş ve bu iddia sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti. Deneyimli teknik adam konuyla ilgili çok sert açıklamalar yaparken, Fenerbahçe'deki durumu değerlendirdi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazanmış ve birçok adayla temaslar başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural iddiaları gündeme gelmişti. Deneyimli teknik adam konuyla ilgili Ajansspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BU KONUDA UZMANIM
Yılmaz Vural: Ben 35 yıldır hocalık yapıyorum ancak Akhisarspor kadar rahat çalıştığım bir yer hatırlamıyorum. Canım kulüpten çıkmak istemiyor. 1.5 aydır İstanbul'a gitmedim. Oyuncuları oynatmıyorum ama bana saygı duyuyorlar. Cennete gelmiş gibiyim. Kariyerimde en huzurlu olduğum takımlardan birindeyim.
Kulüp başkanı dünya güzeli biri. Saf ve temiz bir insan. Akhisarspor'u da çıkarırsam 5. direkt çıkardığım takım olacak. Bu konuda gerçekten uzmanım. Bu durum sadece hocada bitmiyor. Ben dün gelmeden önce oto sanayideydim. Ondan önce tenekecilerleydim. Burası tipik bir kasaba. Biz taraftar derneğimizle beraberiz. Her şeyi konuşuyoruz ve eleştirilere kulak veriyoruz.
TARAFTARI KANDIRAMAZSIN!
Futbol seyredenler için oynanıyor. Kendinizi onların istediği durumda tutmak zorundasınız. Bu insanlar bize kızacak. Bunda bir şey yok. Bizim oyuncularımız özel insanlar. Onlar sosyal psikolojiyi temsil ediyor. Artık ülkede kimseye kötü oyunu yediremezsiniz. Herkes Premier Lig'i izliyor. Taraftar hiçbir şeyi yemiyor. Taraftar artık oyunu teknik direktörler kadar biliyor. Biz de Avrupa'da iyiler ne yapıyorsa onu yapmak zorundayız.
HER TRANSFER FİYASKO!
Fenerbahçe'ye aklı vermek bizim haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Ben bakıyorum. Her transfer fiyaskoyla bitiyor. Bu iş bu kadar zor değil. Transfer bu işin %50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç gibi bir beyfendi tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşadı bilmiyorum.