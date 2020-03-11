Fenerbahçe iddialarına sert cevap! ''Başkasını denesin''

HER TRANSFER FİYASKO!

Fenerbahçe'ye aklı vermek bizim haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Ben bakıyorum. Her transfer fiyaskoyla bitiyor. Bu iş bu kadar zor değil. Transfer bu işin %50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç gibi bir beyfendi tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşadı bilmiyorum.