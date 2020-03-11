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11 Mart 2020, Çarşamba
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'ye Falette müjdesi! Takımla çalıştı

Fenerbahçe'ye Falette müjdesi! Takımla çalıştı

'de bir süredir sakatlığı bulunan Gineli stoper , gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Tecrübeli oyuncu 3 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynadıkları yarı final ilk maçında sakatlanmıştı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün saat Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu arada sarı-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Simon Falette'in takımla çalıştığı görüldü.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 17:44
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