Fenerbahçe'ye Falette müjdesi! Takımla çalıştı
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Gineli stoper Simon Falette, gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Tecrübeli oyuncu 3 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynadıkları yarı final ilk maçında sakatlanmıştı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün saat Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu arada sarı-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Simon Falette'in takımla çalıştığı görüldü.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 17:44
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Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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