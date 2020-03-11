Fenerbahçe'ye Falette müjdesi! Takımla çalıştı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün saat Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu arada sarı-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Simon Falette'in takımla çalıştığı görüldü.