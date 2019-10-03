Süper Lig'i sarsan ölüm! Isaac Promise... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Trabzonspor'un eski yıldızı Isaac Promise hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski yıldızı Isaac Promise hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski yıldızı Isaac Promise hayatını kaybetti

Türkiye'de , TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig ekipleri olmak üzere birçok takımda forma giyen 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Isaac Promise hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Türk takımlarında forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

ISAAC PROMISE'IN KARİYERİ

2005-2006 sezonunda Başkanı İlhan Cavcav, Nijerya kulüplerinden biri olan Gray International'dan Isaac Promise'ı büyük umutlarla 400 bin euro karşılığında Kırmızı-siyahlı ekibe getirmişti.

Burada 3 sezon forma giyen Promise, 2008-2009 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu, ancak fazla forma şansı bulamaması sebebiyle bir sonraki sezon Manisaspor'a kiralandı.

2012-2013 sezonuna kadar Trabzon-Manisa arasında mekik dokuyan Isaac, bu sezonda Antalyaspor'un yolunu tuttu.

1 sezon Arabistan Ligi'nde forma giymesinin ardından geri dönen Nijeryalı futbolcu Türkiye macerasını Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da oynayarak sonlandırdı.

Son olarak Amerika'ya giden 31 yaşındaki forvet 1 sezon GA Revolution ve 1 sezon da Bold FC forması giydi.

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 20:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un eski yıldızı Isaac Promise hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN