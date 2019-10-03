Trabzonspor'un eski yıldızı Isaac Promise hayatını kaybetti
Türkiye'de Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig ekipleri olmak üzere birçok takımda forma giyen 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Isaac Promise hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Türk takımlarında forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
ISAAC PROMISE'IN KARİYERİ
2005-2006 sezonunda Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Nijerya kulüplerinden biri olan Gray International'dan Isaac Promise'ı büyük umutlarla 400 bin euro karşılığında Kırmızı-siyahlı ekibe getirmişti.
Burada 3 sezon forma giyen Promise, 2008-2009 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu, ancak fazla forma şansı bulamaması sebebiyle bir sonraki sezon Manisaspor'a kiralandı.
2012-2013 sezonuna kadar Trabzon-Manisa arasında mekik dokuyan Isaac, bu sezonda Antalyaspor'un yolunu tuttu.
1 sezon Arabistan Ligi'nde forma giymesinin ardından geri dönen Nijeryalı futbolcu Türkiye macerasını Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da oynayarak sonlandırdı.
Son olarak Amerika'ya giden 31 yaşındaki forvet 1 sezon GA Revolution ve 1 sezon da Bold FC forması giydi.
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 20:54
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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