Trabzonspor'un eski yıldızı Isaac Promise hayatını kaybetti

Uzun yıllar Türk takımlarında forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

ISAAC PROMISE'IN KARİYERİ

2005-2006 sezonunda Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Nijerya kulüplerinden biri olan Gray International'dan Isaac Promise'ı büyük umutlarla 400 bin euro karşılığında Kırmızı-siyahlı ekibe getirmişti.

Burada 3 sezon forma giyen Promise, 2008-2009 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu, ancak fazla forma şansı bulamaması sebebiyle bir sonraki sezon Manisaspor'a kiralandı.

2012-2013 sezonuna kadar Trabzon-Manisa arasında mekik dokuyan Isaac, bu sezonda Antalyaspor'un yolunu tuttu.

1 sezon Arabistan Ligi'nde forma giymesinin ardından geri dönen Nijeryalı futbolcu Türkiye macerasını Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da oynayarak sonlandırdı.

Son olarak Amerika'ya giden 31 yaşındaki forvet 1 sezon GA Revolution ve 1 sezon da Bold FC forması giydi.