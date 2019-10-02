Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ve Göztepe arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı. İki dev mücadeleye sahne olan haftada ezeli rakiplerden Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Trabzonspor ise sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 6. haftada perdenin kapanmasının ardından haftanın ve ayın en iyileri de belli oldu. İşte Süper Lig'de 6. haftanın en iyileri.
2 Ekim 2019 Çarşamba 21:03
Güncelleme: 02.10.2019 21:03
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Süper Lig'in 6. haftasında perde kapandı. Aynı zaman da Eylül ayı da tamamlanmış oldu. Verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 6. haftanın ve ayın 11'i de belli oldu.
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6. haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Turuncu-Lacivertliler rakibini 5 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
6. haftanın en merak edilen karşılaşması ise şüphesi Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesiydi.
Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken puanlar paylaşıldı.
Bir diğer derbide ise Karadeniz ekibi Trabzonspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.