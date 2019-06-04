Ba'dan sonra Jahovic
Spor Toto Süper Lig'de son hafta kümede kalmayı garantileyen Göz-Göz, Başakşehir’den Senegalli santrforun ardından Konya’da mutsuz olan rekortmen golcüsünün de peşinde.
Yeni sezonda kabus görmek istemeyen Göztepe, transfer listesine yıldızları eklemeyi sürdürüyor. Özellikle golcü transferinde kaliteli ve deneyimli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Başakşehir'den Demba Ba'dan sonra eski santrforu Adis Jahovic'i de istediği ortaya çıktı. Konyaspor'la yollarını ayırmaya çalışan, yeni sezon planlamasında da yer almadığı öğrenilen Makedon futbolcunun yeniden Göztepe'ye dönebileceği vurgulandı.
KONYA İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK
32 yaşındaki golcünün, her fırsatta İzmir'i ve Göztepe'yi çok özlediğini ifade ettiği ileri sürüldü. Konya'yla kontratını feshetmeye çalışan Jahovic'in durumu bayram sonrası netlik kazanacak. Göztepe'ye 2016-2017'de Rusya'da Samara'dan gelen tecrübeli oyuncu, ilk yılında 21 golle Göztepe tarihinin en golcü yabancısı oldu ve Göz-Göz'ü Süper Lig'e taşıdı. Süper Lig'de de ilk devrede 18 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı ve 1 milyon 250 bin Euro'ya Konya'ya transfer oldu.
- 4.6.2019
-
Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
-
Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
-
Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
Ba'dan sonra Jahovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.