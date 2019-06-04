Ba'dan sonra Jahovic
04 Haziran 2019, Salı
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Ba'dan sonra Jahovic

Ba'dan sonra Jahovic

Spor Toto Süper Lig'de son hafta kümede kalmayı garantileyen Göz-Göz, ’den Senegalli santrforun ardından ’da mutsuz olan rekortmen golcüsünün de peşinde.

Yeni sezonda kabus görmek istemeyen , listesine yıldızları eklemeyi sürdürüyor. Özellikle golcü transferinde kaliteli ve deneyimli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların 'den 'dan sonra eski santrforu Adis Jahovic'i de istediği ortaya çıktı. 'la yollarını ayırmaya çalışan, planlamasında da yer almadığı öğrenilen Makedon futbolcunun yeniden Göztepe'ye dönebileceği vurgulandı.

KONYA İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK
32 yaşındaki golcünün, her fırsatta İzmir'i ve Göztepe'yi çok özlediğini ifade ettiği ileri sürüldü. 'yla kontratını feshetmeye çalışan Jahovic'in durumu bayram sonrası netlik kazanacak. Göztepe'ye 2016-2017'de Rusya'da Samara'dan gelen tecrübeli oyuncu, ilk yılında 21 golle Göztepe tarihinin en golcü yabancısı oldu ve Göz-Göz'ü Süper Lig'e taşıdı. Süper Lig'de de ilk devrede 18 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı ve 1 milyon 250 bin Euro'ya Konya'ya transfer oldu.

  1. 4.6.2019
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