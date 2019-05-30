Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdı

Bir sezon sonra Spor toto Süper Lig'e yükselen Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez ile iklgili sürpriz bir karara imza attı.

Kırmızı siyahlı ekip takımı 70 puanla yeniden Süper Lig'e çıkaran İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

45 yaşındaki teknik adam 7 Mart 2019'da Gençlerbirliği'nde göreve gelmişti.

Üzülmez yönetiminde 10 maça çıkan Başkent ekibi 7 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği sezonu 70 puanla lider Denizlispor'un arkasında ikinci sırada yer alarak Süper Lig'e doğrudan katılan ekip oldu.

Üzülmez daha önce Çaykur Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'da teknik direktör olarak çalıştı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ KİMDİR?

İbrahim Üzülmez 10 Mart 1974, Kocaeli'de doğmuştur. Sol bek mevkinde görev alan Türk eski futbolcu, teknik direktörüdür.

İbrahim Üzülmez 16 yaşındayken Gönenspor yeteneğini fark edip onu transfer etti. Burada kendini geliştirdikten sonra sırasıyla; Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir Çelik SK, tekrar Kardemir Karabükspor, Amasyaspor ve tekrar Kardemir Karabükspor gibi külüplerde forma giydi.

Ardından Gaziantepspor`a transfer oldu. Burada önceki sezonlarına göre istikrarlı maçlar çıkararak büyük hayali gerçek oldu ve 2000-2001 sezonunun transfer döneminde Beşiktaş´a transfer oldu.

Beşiktaş´ın 100. yıldaki şampiyon kadrosunda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş´tan takım arkadaşı olan İbrahim Toraman ile kavga edip kadro dışı kalmıştır. Ancak daha sonra ikisi de affedilmiş, ancak bu olaydan sonra Beşiktaş'taki kaptanlığını kaybetti. Sezonunun son haftadaki Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde teknik direktör Mustafa Denizli ona bir jest yaparak, oyuna alırken tekrar kaptanlık pazıbandını taktı ve şampiyon takımın kaptanı olarak oyuna dahil etti. 100. yıldaki sağ ayağıyla gol attığı Galatasaray ve bu sezon oynanan Fenerbahçe derbileri ve 3-0 lık FC Barcelona maçları üst düzey gösterdiği performansla kariyerinin en iyi maçlarını çıkarmıştır

23 Haziran 2009 tarihinde Siyah-Beyaz'lı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2 yıllık mukavele imzaladı.13 Şubat 2011 tarihinde Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilmiştir.