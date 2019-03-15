MHK'dan cesur atamalar

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sabri Çelik başkanlığında kurulan yeni MHK, bu haftaki görevlendirmelerde cesur atamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hiçbir takımın önceliği gözetilmeden yapılan atamalarda, uzun süre belirli kulüplerin maçlarında düdük çalamayan yasaklı hakemler, yeni Merkez Hakem Kurulu'yla bu yasakları deldi. İşte MHK'nin bu haftaya damga vuran atamaları: Lider Başakşehir'in Kayseri maçında görevlendirilen Yaşar Kemal Uğurlu, turuncu-lacivertlilerin geçen sezon 32. haftada, Arda Turan'ın küfür ve kavga olaylarıyla damga vurduğu, Sivas'la 1-1 sona eren maçı yönetmişti. Bu maçta Arda, 90+4'te bir pozisyona sinirlenip yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a fiziksel müdahalede bulunurken, Uğurlu'nun da üzerine yürüyüp küfretti. Direkt kırmızı gören Arda'ya 16 maç men cezası verilmiş, bu ceza daha sonra 10 maça düşürülmüştü. Uğurlu, daha sonra Başakşehir'in 3 maçında görev aldı, fakat orta hakem olarak görevlendirilmedi.

BÜLENT YILDIRIM GALATASARAY DERBİSİNDEN SONRA

Fenerbahçe'nin bugünkü Sivasspor maçına atanan Bülent Yıldırım, 1 yıl aradan sonra Sarı Kanarya'nın Kadıköy'de oynayacağı bir maçta görev yapacak. Yıldırım, geçen sezon 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanan ve 0-0 sona eren G.Saray derbisinde, F.Bahçe'nin 3 penaltısını vermediği iddiasıyla sarı-lacivertlilerden büyük tepki görmüştü.

SERKAN ÇINAR BEŞİKTAŞ-AKHİSAR MAÇINDAN YASAKLIYDI

Serkan Çınar, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ın Göztepe'yle evindeki maçına atandı. Geçen sezon 17 Kasım'da Vodafone Park'ta 0-0 sona eren Akhisar maçında, ilk yarının bitimine 8 saniye kala siyahbeyazlıların kazandığı korneri kullandırmayan Serkan Çınar, camiadan büyük bir eleştiri almıştı.

ZORBAY KÜÇÜK ANTALYA-ALANYA DERBİSİYLE SİFTAH YAPIYOR

Merkez Hakem Kurulu'nun cesur atamalarından birisi de yarın oynanacak Akdeniz derbisi Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşması oldu. Hakem Kurulu, bu mücadele için Zorbay Küçük'ü görevlendirdi. Küçük, bu sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig maçına atandı. Adana bölgesi hakemi, daha önce Süper Lig'de 4. hakem olarak görev aldı.

