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15 Haziran 2019, Cumartesi
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MHK'dan cesur atamalar

MHK'dan cesur atamalar

'de 26. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

'de 26. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sabri Çelik başkanlığında kurulan yeni MHK, bu haftaki görevlendirmelerde cesur atamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hiçbir takımın önceliği gözetilmeden yapılan atamalarda, uzun süre belirli kulüplerin maçlarında düdük çalamayan yasaklı hakemler, yeni 'yla bu yasakları deldi. İşte MHK'nin bu haftaya damga vuran atamaları: Lider 'in maçında görevlendirilen , turuncu-lacivertlilerin geçen sezon 32. haftada, 'ın küfür ve kavga olaylarıyla damga vurduğu, 'la 1-1 sona eren maçı yönetmişti. Bu maçta Arda, 90+4'te bir pozisyona sinirlenip yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a fiziksel müdahalede bulunurken, Uğurlu'nun da üzerine yürüyüp küfretti. Direkt kırmızı gören Arda'ya 16 maç men cezası verilmiş, bu ceza daha sonra 10 maça düşürülmüştü. Uğurlu, daha sonra Başakşehir'in 3 maçında görev aldı, fakat orta hakem olarak görevlendirilmedi.

BÜLENT YILDIRIM GALATASARAY DERBİSİNDEN SONRA
Fenerbahçe'nin bugünkü Sivasspor maçına atanan , 1 yıl aradan sonra Sarı Kanarya'nın 'de oynayacağı bir maçta görev yapacak. Yıldırım, geçen sezon 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanan ve 0-0 sona eren G.Saray derbisinde, F.Bahçe'nin 3 penaltısını vermediği iddiasıyla sarı-lacivertlilerden büyük tepki görmüştü.

SERKAN ÇINAR BEŞİKTAŞ-AKHİSAR MAÇINDAN YASAKLIYDI
, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ın Göztepe'yle evindeki maçına atandı. Geçen sezon 17 Kasım'da Vodafone Park'ta 0-0 sona eren Akhisar maçında, ilk yarının bitimine 8 saniye kala siyahbeyazlıların kazandığı korneri kullandırmayan Serkan Çınar, camiadan büyük bir eleştiri almıştı.

ZORBAY KÜÇÜK ANTALYA-ALANYA DERBİSİYLE SİFTAH YAPIYOR
Merkez Hakem Kurulu'nun cesur atamalarından birisi de yarın oynanacak Akdeniz derbisi Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşması oldu. Hakem Kurulu, bu mücadele için Zorbay Küçük'ü görevlendirdi. Küçük, bu sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig maçına atandı. bölgesi hakemi, daha önce Süper Lig'de 4. hakem olarak görev aldı.

  1. 15.3.2019
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