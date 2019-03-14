Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı... - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı...

Beşiktaş'ta, son olarak Loris Karius'un alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu doğrulandı. Siyah beyazlılarda son iki sezonda aynı gerekçeyle kulübü şikayet eden futbolcuların sayısı günden güne artıyor.

14 Mart 2019 Perşembe 17:45 Güncelleme: 14.03.2019 17:45
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı...

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'un bu karşılaşmada yediği hatalı goller eleştirilmişti.

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı...

Bu maçın ardından Alman kalecinin alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı...

Alman basınında yer alan iddianın ardından FIFA tarafından da bu başvurunun doğrulandığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı...

Beşiktaş'ta Karius ile birlikte aynı gerekçeyle kulübü şikayet eden futbolcu sayısı son 2 sezonda 9'a ulaştı.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı...

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı kaleci Loris Karius, 4 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi.

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