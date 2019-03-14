Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı...
Beşiktaş'ta, son olarak Loris Karius'un alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu doğrulandı. Siyah beyazlılarda son iki sezonda aynı gerekçeyle kulübü şikayet eden futbolcuların sayısı günden güne artıyor.
14 Mart 2019 Perşembe 17:45
Güncelleme: 14.03.2019 17:45
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Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'un bu karşılaşmada yediği hatalı goller eleştirilmişti.
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Bu maçın ardından Alman kalecinin alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.
Alman basınında yer alan iddianın ardından FIFA tarafından da bu başvurunun doğrulandığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta Karius ile birlikte aynı gerekçeyle kulübü şikayet eden futbolcu sayısı son 2 sezonda 9'a ulaştı.
Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı kaleci Loris Karius, 4 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi.