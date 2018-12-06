Gomez'den Liverpool'a kötü haber
06 Aralık 2018, Perşembe
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Gomez'den 'a kötü haber

Gomez'den Liverpool'a kötü haber

ekiplerinden 'da forma giyen Joe Gomez, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sol ayağında kırık tespit edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun 1,5 ay takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Ligde dün 3-1 kazandıkları Burnley maçında Ben Mee ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Gomez, 23. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bırakmıştı.

'un 2015 yılında Charlton Athletic'ten renklerine bağladığı Gomez, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta şans buldu.

  1. 6.12.2018 20:20
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