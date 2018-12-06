Gomez'den Liverpool'a kötü haber
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Joe Gomez, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sol ayağında kırık tespit edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun 1,5 ay takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.
Ligde dün 3-1 kazandıkları Burnley maçında Ben Mee ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Gomez, 23. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bırakmıştı.
Liverpool'un 2015 yılında Charlton Athletic'ten renklerine bağladığı Gomez, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta şans buldu.
- 6.12.2018 20:20
-
Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
-
Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
-
Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
Gomez'den Liverpool'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.