Armand Traore Çaykur Rizespor'da – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'da

    Armand Traore Çaykur Rizespor'da

    ekiplerinden , 'yi renklerine bağladı.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol kariyerinde ve 'ta forma giyen ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla 23 karşılamaya çıkan Senegalli savunma oyuncusu 29 yaşındaki Armand Traore'nin, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ifade edildi.

    Öte yandan, Armand Traore ile yeni transferlerden Samir Ujkani'nin sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.


    1. 20.7.2018 23:48
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