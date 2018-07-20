Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Armand Traore'yi renklerine bağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol kariyerinde Arsenal ve Juventus'ta forma giyen Armand Traore ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla 23 karşılamaya çıkan Senegalli savunma oyuncusu 29 yaşındaki Armand Traore'nin, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ifade edildi.
Öte yandan, Armand Traore ile yeni transferlerden Samir Ujkani'nin sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.
- 20.7.2018 23:48
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
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Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Armand Traore Çaykur Rizespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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