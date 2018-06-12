Kulüplere menajer faturası – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Kulüplere menajer faturası

    Kulüplere menajer faturası

    , ‘ Menajerleri ile Çalışma Talimatı’na aykırı hareketten profesyonel liglerdeki 116 kulübü ’na sevk etti.

    Türkiye Federasyonu (), 'deki 18 kulübün de 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/b, ç ve 23 maddesi uyarınca 'ya sevk edildiğini açıkladı. Federasyon ayrıca ekipleri dışında alt liglerde oynayan birçok takımı da 'na genderdi. Böylece profesyonel futbol liglerinde mücadele eden takımların 116'sı menajerlerle ilgili talimata uymadıkları gerekçesiyle ceza ile karşı karşıya kaldı. ; aralarında Ahmet Bulut, Batur Altıparmak, Ceylan Çalışkan, Erdil Arpacı, Mehmet Ali Bilecan, Necdet Ergezen ve Yalçın Sarıca'nın da bulunduğu 46 menajeri, yine aynı gerekçeklerle Profesyonel Futbol 'na () sevk ettiğini açıkladı.
    1. 12.6.2018
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