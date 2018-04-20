Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF açıkladı! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'de yeni sezon ne zaman başlayacak? açıkladı!

    Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF açıkladı!

    , 'de 2018-2019 sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı.

    İşte yapılan o açıklama:

    Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

    Alınan karara göre; ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto

    Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.

    2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
    müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
    1. 20.4.2018 16:18
    2. Güncelleme: 20.4.2018 16:34
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