Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto
Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
- 20.4.2018 16:18
- Güncelleme: 20.4.2018 16:34
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 18
Yorum
abdullah bjk nin arkasına saklanma renkli
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Talimat hükmen diyor
Toplam 49
Yorum
jakarte zaten şenol güneşin önceki yorumlarına bakın fener hakkında demediğini bırakmıyor,hiç yakışıyormu kariyeri yüksek bir insana,aklı ts dee
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 18
Yorum
Eric Gerets ve Terim'e beteri yapılmıştı biz profesyonel olamadığımız için devam edip yenilmiştik. 6-7 maç tribün kapatma ve tazminat gelir. Tarafsız sahada maç 55'ten devam eder.
Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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