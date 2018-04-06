Bild'den Süper Lig yorumu: "İnanılmaz heyecanlı"
Almanya'nın en prestijli gazetelerinden Bild, Avrupa'nın en büyük liglerindeki şampiyonluk mücadelelerini mercek altına aldı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:48
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
UĞUR GÜNYÜZ Eğer verdiğiniz örnek kötü bir davranış ise, BJK farklı olmalıydı.. Artık emenike örneği düşmüştür..
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
burak fikret orman tam bir orman kaçkınısın ne dediğini bilmiyon
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Kafada bitirdi
Toplam 7
Yorum
fatih aykut kocaman klasiği işte en iyi adamları bitirmek
Bild'den Süper Lig yorumu: "İnanılmaz heyecanlı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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