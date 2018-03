Pes etmek yok

Galatasaray 2. dakika yenik duruma düştüğü maçta direkleri dövdü, penaltı kaçırdı ama geri adım atmadı. Sinan ile kritik 3 puanı aldı



Beşiktaş dişli G.Birliği'ni evinde yendi 2. sıraya kadar yükseldi. F.Bahçe sıkıcı oynadı ama derbi öncesi Y.Malatya deplasmanından istediği sonucu kaptı



Avrupa Kupaları'na katılmak için uğraşan Trabzonspor ilk yarıda 6-1 yenildiği Akhisar'dan rövanşı deplasmanda 3 golle almayı bildi



TERİM'DEN USTA İŞİ HAMLELER

Galatasaray klasik duran top golünü yediği maçta Konyaspor'a karşı pozisyon bulmakta değil ama gol atmakta zorlandı. Gomis penaltı kaçırınca bir türlü gelmeyen beraberlik golü sinirleri gerdi. 2. yarıya Linnes ve Sinan Gümüş ile başlayan Aslan, Gomis ile 1-1 yakaladı. Fatih Terim kritik dokunuşunu 85'te yaptı. Hücumcu Feghouli çıktı stoper Ahmet Çalık girdi, Maicon da Gomis'in yanına 2. forvet olarak gitti. 1 dakika sonra Nagatomo'nun ortasında Maicon'un arkasındaki Sinan golü attı. Maicon orada olmasa muhtemelen Konya stoperleri kafayı vuracaktı.



Kanarya'dan önemli 3 puan

Bu sezon Devler Ligi'nde destan yazan Beşiktaş bizim ligi biraz boşlamıştı. Dikkatini verince güçlü kadrosuyla birlikte ağırlığını koydu. G.Birliği'ni de mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe, Malatya'da 'olmak ya da olmamak' maçına çıktı. Belki sıkıcı oynadı ama rakibini uzun top tuzağına düşürerek, duran toptaki akıllı hücum stratejisiyle 3 puanı aldı. Ciddi bir fikstür avantajı bulunan Fenerbahçe'de gözler artık Galatasaray derbisine çevrildi. Alanyaspor, Başakşehir'i 4-1 gibi flaş bir skorla geçmeyi bildi. Fernandes ve Emre Akbaba'nın döktürdüğü maçta Adebayor'suz Başakşehir sahadan silindi.



Deplasmanda yenilmiyor

İkinci yarıya tökezleyerek giren Trabzonspor, Akhisar'ı yenerek bir nebze de olsa moral buldu. İlk devrede evinde 6-1 yenildiği rakibini 3-1'le geçmeyi bildi. Burak Yılmaz ve Okay Yokuşlu performanslarıyla dikkat çeken isimler oldu. Trabzonspor dış sahada 8 maçtır yenilmiyor. Bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik aldılar. Avrupa Kupaları'na katılmak için yarıştığı rakiplerinden Göztepe, Antalya'yı Halil-Demba Ba ikilisiyle yendi. Kayseri de Karabük'ü devirmeyi bildi. Hafta sonu ilk 4 birbiriyle oynuyor. Artık gözler F.Bahçe-G.Saray ve Başakşehir- Beşiktaş maçlarında.

HAFTANIN ASİSTİ BURAK TRABZONSPOR

Onu hep gol atarken görüyorduk. Akhisar maçında meşin yuvarlağı rakipten kurtarıp hızlı şekilde rakip ceza alanına girdi. N'Doye'a nefis bir orta kesti. Güzel bir asist yaptı.



HAFTANIN KURTARIŞI FABRİ BEŞİKTAŞ

Kartal, G.Birliği maçında akın akın saldırırken tehlikeli pozisyonlar da yaşadı. Dakikalar 44'ü gösterirken Sessegnon'un müthiş frikiğinde Fabri adeta uzadı ve harika çıkardı.



HAFTANIN TAKIMI ALANYASPOR

Ligin en komple takımı olan Başakşehir'e 4 gol atmak her baba yiğidin harcı değil. Alanya, Emre'si, Fernandes'i, Efecan'ı ile top-tüfek saldırdı. 4 gollü görkemli galibiyeti aldı.



HAFTANIN SÖZÜ ÜMİT ÖZAT

AYKUT Kocaman'ın 'taç hırsızlığı' söyleminden sonra G.Birliği'nin hocası Ümit Özat da Şenol Güneş'e çattı: "Oyuncum taç kullanırken Şenol Güneş çizgi ihlali yaptı. Arda Kardeşler'e söyledim. 'Sen de yapıyorsun' diyor. Beşiktaş'ın avukatlığını yapar gibi."



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Kayserispor'un hocası Sumudica tribüne gönderildi. Burada Türk bayrağı ve askeri kamuflaj giymiş iki minikle birlikte bu güzel fotoğrafı verdi. Duyarlılığı alkışlandı.



HAFTANIN OLAYI YERDE YATMALAR BİTSİN!

FUTBOLCULARIn vakitten çalmak için yerde yatma hastalığı iyice kabak tadı verdi. İşte iki isyan: Yorumcu Levent Tüzemen "Volkan Şen'in sahada yatmadığı yer kalmadı. Sedye ile çıkıyor depar ile giriyor"... Sivas'ın hocası Samet Aybaba "Artık şu yere yatma bitsin. Takım arkadaşları uyarsın."

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Emre (Alanya), Epureanu (Başakşehir), İbanez (Karabük), Celutska (Antalya), Serginho (Akhisar)



SARI KART

Skulason (Karabük), Sadiku, Veysel (Kasımpaşa), Hakan, Emre, Vainqueur (Antalya), Mariano (G.Saray), Espinoza (Kayseri), Selçuk, Poko (Göztepe), Emre (Başakşehir), Jonsson (Konya)

İNENLER



EMRE BELÖZOĞLU

Takımı şampiyonluğa oynuyor, tecrübeli Emre gördüğü komik kartlarla bu yolda arkadaşlarını yalnız bırakıyor. F.Bahçe'ye karşı yoktu, Beşiktaş maçında da olmayacak



HARUN TEKİN

Bursa bir türlü takım olamadı ama Harun'un da bireysel hataları bitmek bilmiyor. Osmanlı'da Regattin'in vuruşunda kalesini çok erken boşaltmasını pahalı ödedi.



?GENÇLERBİRLİĞİ

10 hafta kaybetmemişlerdi herhalde 'ligde kaldık' diye düşündüler. Son 2 haftayı 1-0'lık yenilgilerle kapattılar. Küme düşme hattının sadece 2 puan üzerindeler. Risk sürüyor.



ÇIKANLAR



?ALANYASPOR

Zorlu fikstürde F.Bahçe ve Trabzon'a kaybedip dibe çökmüşlerdi. Direkt rakipleri G.Birliği'nden sonra zirveye oynayan Başakşehir'i de yıkarak moral buldular.



HALİL AKBUNAR

Göztepe'nin ele avuca sığmayan oyuncusu formunu her geçen hafta yükseltiyor. Antalya'ya karşı zirve yaptı. Demba'nın attığı 2 golün de asistini yapan isim oldu.



OKAY YOKUŞLU

Kucka ve Onazi dalgalı performans gösterirken Okay tam bir istikrar abidesi. Her hafta belli bir seviyenin altına düşmüyor. Savunmada harikaydı, bir de gitti gol attı.

GOL KRALLIĞI GOMİS GALATASARAY

Gomis..........G.SARAY.........25

Burak..........TRABZON........19

Jahovic........KONYA............ 15

Umut...........KAYSERİ.......... 13

Love............BEŞİKTAŞ........ 12

Adebayor....BAŞAKŞEHİR... 12

Giuliano......F.BAHÇE.......... 12



ASİST KALLIĞI VİSCA BAŞAKŞEHİR

Visca.............BAŞAKŞEHİR.....12

Rodrigues.....G.SARAY.............8

Belhanda......G.SARAY.............8

Emre.............BAŞAKŞEHİR......8

Valbuena......F.BAHÇE.............8

Feghouli.......G.SARAY............. 7

Quaresma....BEŞİKTAŞ...........6



HAFTANIN GOLÜ SİNAN GÜMÜŞ GALATASARAY

Dakika 86, skor 1-1... Japon sol bek Nagatomo soldan kesti. Sinan Gümüş, havada müthiş bir dömi vole vurdu. Her topu kurtaran Serkan Kırıntılı bu kez çaresiz kaldı.



HAFTANIN HOCASI MESUT BAKKAL AYTEMİZ ALANYA

Fenerbahçe müthiş bir oyunla Başakşehir'i yendiğinden beri Abdullah Avcı ve öğrencileri zorlanıyor. Doğru yerleşim ve rakip hücumları doğru defansif kaymalarla karşılayan her takım Başakşehir'i yıpratıyor. Mesut Bakkal da hafta arası oyuncularına ezberlettiği güçlü rakibini 4 golle devirdi. 2 haftada kazanılan 6 puan da ligde kalma adına Alanya'ya büyük umut oldu.



HAFTANIN HAKEMİ METE KALKAVAN YENİ MALATYA-FENERBAHÇE

Verilen, verilmeyen penaltıların, ofsaytların konuşulduğu haftada Mete Kalkavan nispeten iyi bir maça atanmıştı. Yeni Malatya ile Fenerbahçe defansif anlayışla sahaya çıktı. Maçta hakemi zorlayacak ikili mücadeleler, gri pozisyonlar olmadı. Mete Kalkavan da rahat bir maç idare etti.



HAFTANIN YILDIZI SİNAN (GALATASARAY)

CİMBOM bu sezon şampiyon olacaksa Konya maçı unutulmayacak. İkinci yarıda oyuna girdi. Önce Gomis'e golü attırdı, ardından harika bir dömi vole ile fileleri sarsıp 3 puanı Aslan'a getirdi.



HAFTANIN 11'i

?

VOLKAN

(F.BAHÇE)

Kanarya özellikle ilk yarım saatini mahkum oynadığı maçta Malatya'dan gol yemediyse bunu kalecisi Volkan Demirel'e borçlu. Tecrübeli eldiven çok kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.



GÖKHAN

(BEŞİKTAŞ)

Andreas Beck gittiğinden beri formu bu seviyelere hiç çıkmamıştı. Uzun zaman sonra G.Birliği maçından eski Gökhan Gönül'den pasajlar sundu.



OKAY

(TRABZON)

Fırtına, kazansa da kaybetse de berabere de kalsa Okay hep takımın en iyisiydi. Akhisar'da harika gol attı. Seleznov'u sahadan sildi.



?NAGATOMO

(G.SARAY)

Aslan ona o Aslan'a çabuk alıştı. Bu hafta da asistini yaptı. Sayesinde TT Stadı, Japon turistlerle dolup taşıyor.



EMRE

(ALANYA)

Saha içinde takımın beyni durumunda. Fernandes ile uyumu mükemmeldi. Yıldızını parlattı.



TOLGAY

(BEŞİKTAŞ)

Hiç şüphesiz bu sezon Beşiktaş'ın orta sahadaki en formda ismi. Talisca'ya asisti nefisti.



?FERNANDES

(ALANYA)

Şampiyonluğa oynayan Başakşehir karşısında resital sundu. 2 gol ve 1 asistle farkı getirdi.



?REGATTİN

OSMANLI)

Kümede kalmak için savaşan Başkent takımında Bursa maçında çok iyiydi. Akıllı vuruşuyla Harun'u avladı.



SİNAN

G.SARAY) Adeta tek başına maçı çevirdi. Çizgiye inip Gomis'e asisti yaptı. 86. dakikada ise sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti



?DEMBA BA

(GÖZTEPE) Fizik kalitesini toparladıkça klasını da konuşturuyor. Halil ile iyi bir iş ortaklığı kurdu. Attığı 2 golle haftanın yıldızlarından biri oldu.



BURAK

(TRABZON)

O yokken Fırtına hücumda zorlanıyor. Trabzon'un deplasmanda Akhisar'ı 3 golle geçtiği maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Rakip savunmayı maç boyunca yıprattı.



HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR



1- BEŞİKTAŞ-G.BİRLİĞİ

Beşiktaş, hem G.Birliği hem de hakemi de yenmek zorunda kaldı. İki net penaltısının verilmeyen Kartal etkili oynamasına rağmen gol bulmakta zorlandı. Brezilya Milli Takımı'na davet edilen yıldızı Talisca'nın golüyle öne geçti ve maçı tek golle de olsa kazandı.



2- ALANYA-BAŞAKŞEHİR

Başakşehir erimeye devam ediyor. Son 6 maçında yalnızca 2 kez kazanabilen Avcı'nın öğrencileri kümede kalma mücadelesi yapan Alanyaspor karşısında hiç bir varlık gösteremedi. Adebayor'suz kadrosuyla etkisiz kalan Başakşehir, yediği farkla şok yaşadı.



3- GALATASARAY-KONYA

Aslan, Sergen Yalçın yönetiminde farklı bir görünüme bürünen Konya karşısında kabustan son dakikalarda uyandı. Maçın başında en büyük handikapını yine yaşayıp duran toptan gol yiyen Cimbom, Gomis'le bir de penaltı kaçırınca maç iyice zora girdi. Fatih Terim, 2. yarının başında risk alarak Sinan Gümüş ve Linnes'i sahaya sürdü. 69'da beraberlik, 86'da galibiyet geldi. Cimbom liderliğini bu hafta da korumayı başardı.



4- Y.MALATYA-F.BAHÇE

Futbolun sıfırın altında olduğu maçta F.Bahçe oyun kurma derdine düşmeden sadece rakibi bozarak kolay galibiyet aldı. Kanarya'nın tuzağına düşen Malatyalı futbolcular sadece top şişirdiler. Fazlasına Volkan izin vermedi. Aykut hoca onu affettiği için mutlu olmalı.



5- AKHİSAR-TRABZON

Trabzonspor acemi boksör gibi, ne zaman, ne yapacağını kestirmek güç. Bir bakıyorsunuz kendi sahasındaki rahat bir maçı kaybediyor bir bakıyorsunuz zorlu bir deplasmanda kolay bir galibiyet alıyor. Akhisar galibiyetinde Burak Yılmaz ön plana çıktı.?