Carole'a şok suçlama! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'a şok suçlama!

    Carole'a şok suçlama!

    sportif direktörü Oscar Arias 'dan kiralık olarak aldıkları 'u çocuk gibi davranmakla suçladı.

    'un performansından memnun olmayan takımı, ara döneminde bir başka sol bek olan Guilherme Arana'yı transfer etmişti. La liga kadrosuna dahil edilmeyen Fransız futbolcunun, kendisini B takımına göndermek isteyen Endülüs kulübünün bu teklifini reddetmesinin ardından Sportif direktör Arias'dan şok açıklamalar geldi.

    Sevilla Sportif Direktörü Arias, Estadio Deportivo'ya verdiği demeçte Carole hakkında; "Geldiği günden beri 10 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyor. Bu hareketleri gerçekten utanç verici. Ama ona bir şans daha tanıdık. Onu B takıma göndermek istedik ve böylece ritim kazanabilirdi. Takımına tekrar yardımcı olabilirdi. Ancak o bu teklifi reddetti." ifadelerini kullandı.

    Sözleşmesini sonlandırabilecekleri söyleyen Arias, "Günden güne kendisini geliştirip tekrar takımda oynamasını istedik ama kabul etmedi. İsteseydik bitirir ve ayrılırdık ama bir fırsat daha vermeye karar verdik." dedi.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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