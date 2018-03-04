Malatya, Konya'yı deplasmanda devirdi
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 87. dakikada Khalid Boutaib'in golüyle konuk ekip zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.
2 haftadır kazanamayan Konyaspor galibiyet hasretine son veremedi. Yeşil-beyazlılar 21 puanla 16. sırada kaldı. 3 haftadır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor ise iyi formunu sürdürerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 34 yaparak 8. sıraya yükseldi.
Yeşil-beyazlılar haftaya Süper Lig'in lideri Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım ise bir başka şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:54
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 4
Yorum
MizMizFbli Sanki cepten 78M çıkmış gibi sallamişlar yine. İstemediğin zaman her türlü 3-4 m e okutursun. 4 sezon boyunca kalacağının garantisi mi var.
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
fanatik haca haklı
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
can İşin gücün Fenerbahçe, doktorluk olmuşsun haberin yok...
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