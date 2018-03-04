Malatya, Konya'yı deplasmanda devirdi – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Malatya, Konya'yı deplasmanda devirdi

    Malatya, Konya'yı deplasmanda devirdi

    Spor Toto 'in 24. haftasında Atiker , Evkur 'u ağırladı. 87. dakikada Khalid Boutaib'in golüyle konuk ekip zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    2 haftadır kazanamayan galibiyet hasretine son veremedi. Yeşil-beyazlılar 21 puanla 16. sırada kaldı. 3 haftadır kaybetmeyen ise iyi formunu sürdürerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 34 yaparak 8. sıraya yükseldi.

    Yeşil-beyazlılar haftaya 'in lideri 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım ise bir başka şampiyonluk adayı 'yi ağırlayacak.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:54
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