 Süper Lig’de saat değişikliği – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    ’de saat değişikliği

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>’de saat değişikliği
    SÜPER Lig'in 18 ve 19. haftasında oynanacak bazı karşılaşmaların başlama saatinde değişikliğe gidildi. Yeni program şöyle:

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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