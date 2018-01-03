 Maicon’a 3 Anıl’a 2 maç ceza – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’a 3 Anıl’a 2 maç ceza

    Maicon’a 3 Anıl’a 2 maç ceza
    PFDK, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçları sonrasında cezayı kesti. 'un 'yle maçında kırmızı kart gören 'a 3, Osmanlıspor'un Beşiktaş'la karşılaşmasında ihraç edilen Anıl Karaer'e 2 karşılaşmadan men cezası verildi. 'a ayrıca 13 bin TL para cezası kesildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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