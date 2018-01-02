 En hırçın Sandro ve Lopes – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    En hırçın Sandro ve Lopes

    En hırçın Sandro ve Lopes
    Sezonun ilk devresinde en fazla kırmızı kart gören oyuncular 2'şer kartla Kayserispor'dan Tiago Lopes ve Antalyasporlu Sandro oldu. 28 yaşındaki Lopes, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında oyun dışı kaldı. Ligde sadece 3 maçta oynayan Sandro ise Göztepe ve Bursa sınavlarında kızardı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En hırçın Sandro ve Lopes haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN