En hırçın Sandro ve Lopes

Sezonun ilk devresinde en fazla kırmızı kart gören oyuncular 2'şer kartla Kayserispor'dan Tiago Lopes ve Antalyasporlu Sandro oldu. 28 yaşındaki Lopes, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında oyun dışı kaldı. Ligde sadece 3 maçta oynayan Sandro ise Göztepe ve Bursa sınavlarında kızardı.