 Moussa Sow Süper Lig'e dönüyor – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Süper Lig'e dönüyor

    <a href="/index/moussa-sow?id=efd0c470-c9e2-422d-a1e2-e282931b2d69" class="" rel="tag">Moussa Sow</a> Süper Lig'e dönüyor

    , Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.

    , Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapıyor… Kariyerine Dubai ekibi Al Ahli'de devam eden Sow, Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin tekliflerini değerlendirmek istiyor.

    Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlararasında yer alıyor. Kulübü ile bir buçuk yıl mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshederek transferini bonservis bedeli olmadan gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli oyuncu, kasığında ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktı.

    Sow serbest kalması durumunda kendisine yapılan teklifleri değerlendirip, kararını verecek. 2015'te 16 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Senegalli oyuncu, geçen sezon kiralık olarak sarı lacivertli takımın formasını yeniden giydi. 37 maç çıktığı sezonu 15 gol 3 asistle kapatan sow, bu sezon Al Ahli ile 8 maça çıktı, 1 gol attı.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:31
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