Başakşehir'e Kayseri freni
Sahasında 11 haftadır rakiplerine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, zirve için mücadele eden Başakşehir’i elinden kaçırdı. Goller; Umut ve Adebayor’dan...
Sağdan Deniz Türüç'ün arka direğe kestiği topa kayarak ayak koyan Umut, karşılaşmada gol perdesini araladı. Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'a 5 gol atan konuk ekip, 38'de tartışmalı bir golle skora denge getirdi: 1-1. Bu dakikada Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Tiago Lopes'in kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde İrfan Can Kahveci yine kafayla altıpasa indirdi. Pozisyonu takip eden Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in sağından filelere gönderdi. Golden sonra Kayserisporluların "Adebayor elle aldı" itirazları sonuç getirmedi ve hakem Ulusoy, Lopes ile Deniz'e sarı kart çıkardı.
AVCI: KARLI BİR HAFTA
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, "Zor bir deplasman oldu. Kârlı bir hafta olduğunu düşünüyorum, 1 puan aldık. Yarış bizim adımıza keyifli gidiyor. Yediğimiz gol izlenmeli" dedi.
Kayserispor'un teknik direktörü Sumudica ise, "G.Saray'a 5 gol atan takım bize karşı 1 pozisyon bile bulamadı. Bir tane hakem çıkıyor ve onun kurallarına göre oyun oynuyoruz" diye konuştu.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:32
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UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
Toplam 1
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ali kırcı Asıl formasını terleten futbolcu o çocuklardı...
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Dortmund'da derbi etkisi sürüyor!
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ali kırcı Dortmund o kadar pahalı oyuncuya rağmen 8.2m € kar Galatasaray klübü iyi okusun... 1 senede o kadar kombineye rağmen 76 milyon zarar...
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Cenk Tosun'a 10 milyon euro + Sırp forvet!
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ali kırcı cenk isviçre ya da belçika gibi kıytırık bir ligde oynasa minimum 25 milyon euro teklif edilir adamlar müslüman ülke diye para vermiyor resm
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