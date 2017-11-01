‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da dudak okuma yöntemi ile ceza verilmesine büyük ihtiyatla yaklaştığı öğrenildi.
KÜFÜR TARTIŞMASI
CANER Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a karşı küfürlü eylemine verilen 6 maçlık cezadan sonra gözler Muslera ve Valbuena'ya çevrilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği, Muslera ve Valbuena'nın "görüntüden sevk" işlemlerinde son dakikada bir "U" dönüşü yaparak iki futbolcuyu da disipline yollamaktan vazgeçti.
GEREKÇE: HEDEF KİŞİ BELLİ DEĞİL
TFF Hukuk Müşavirliği dün Muslera ile Valbuena'nın yayıncı kuruluştan görüntülerini istedi. Kulüpler ise bu karara tepki gösterdi.
Görüntüleri inceleyen TFF yetkilileri "Hedef kişi belli değil" diye sevke gerek görmedi.
CANER İLE BU İKİ OLAY FARKLI!
Caner'in pozisyonunda yıldız futbolcunun ısrarlı ve hedefi belli bir şekilde küfür ettiğine dikkat çekilerek "Muslera ve Valbuena'nın görüntüleri anlık ve hedefi belirsiz" olarak yorumlandı.
HUKUKÇULARLA GÖRÜŞÜLECEK
TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, hukukçular ile bir araya gelecek ve değişen yeni maddeden sonra bu konudaki kriterleri yeniden belirleyecek. Beşiktaş ise Muslera ve Valbuena'ya ceza verilmemesine tepki gösterdi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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