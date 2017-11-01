 ‘Dudak okuma’ isyanı çıktı! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    ‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!

    ‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!

    Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da dudak okuma yöntemi ile ceza verilmesine büyük ihtiyatla yaklaştığı öğrenildi.

    Yayıncı kuruluşun büyük kulüplerin maçlarını çok daha fazla kamera ile izlediği ancak Anadolu kulüplerinin maçlarının daha az kamera ile izlendiği belirtilerek, "Reytingi yüksek takımlar bu durumda daha fazla risk altında. Dudak okuma yöntemi ile içinden çıkılamaz durumlara gelinebilir. İnsan yolda yürürken bile küfür sarfedebiliyor. Cezalar neye göre verilecek" görüşlerinin hakim olduğu ifade ediliyor. Kulüplerin çoğunun bu uygulamanın kalkmasından yana olduğu gelen haberler arasında.

    KÜFÜR TARTIŞMASI
    CANER Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a karşı küfürlü eylemine verilen 6 maçlık cezadan sonra gözler Muslera ve Valbuena'ya çevrilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği, Muslera ve Valbuena'nın "görüntüden sevk" işlemlerinde son dakikada bir "U" dönüşü yaparak iki futbolcuyu da disipline yollamaktan vazgeçti.

    GEREKÇE: HEDEF KİŞİ BELLİ DEĞİL
    TFF     Hukuk Müşavirliği dün Muslera ile Valbuena'nın yayıncı kuruluştan görüntülerini istedi. Kulüpler ise bu karara tepki gösterdi.
    Görüntüleri inceleyen TFF yetkilileri "Hedef kişi belli değil" diye sevke gerek görmedi.

    CANER İLE BU İKİ OLAY FARKLI!
    Caner'in pozisyonunda yıldız futbolcunun ısrarlı ve hedefi belli bir şekilde küfür ettiğine dikkat çekilerek "Muslera ve Valbuena'nın görüntüleri anlık ve hedefi belirsiz" olarak yorumlandı.

    HUKUKÇULARLA GÖRÜŞÜLECEK
    TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, hukukçular ile bir araya gelecek ve değişen yeni maddeden sonra bu konudaki kriterleri yeniden belirleyecek. Beşiktaş ise Muslera ve Valbuena'ya ceza verilmemesine tepki gösterdi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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