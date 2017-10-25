Tehlike kapıda

Teknik adamlar cesur değil, birçoğu kaybetmekten korkuyor. Hakemler de yetersiz; maçın akışını çok kesiyor, hatalı kararları ile sonuca etki ediyor! Dünya derbisinden üç cılız gol pozisyonu çıkarken, fileler havalanmadı. Devler Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş da Başakşehir maçında taraftarını uyuttu!

Günlerce heyecanla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe ve Beşiktaş-Başakşehir maçlarındaki kötü futbol milyonlarca futbolseveri hayal kırıklığına uğratırken, Süper Lig'deki kalitenin de tartışılmasına neden oldu. 67 ülkede yayınlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, adeta "0-0 biten Lecce-Cagliari" maçı gibi futbol yönünden son derece sıkıcıydı. Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yapan Beşiktaş da ligde tanınmaz haldeydi.



Beşiktaş, Başakşehir karşısında 'uyutan' futboluyla şaşırttı. Peki neden böyle oldu?

Üç büyüklerin vasat futbolunun en büyük nedeni olarak teknik direktörlerin 'korkaklığı' gösteriliyor. Aynı şekilde hakemlerin neredeyse 20 saniyede bir düdük çalarak zaten yavaş oynanan futbolu iyice frenlemeleri de bir diğer önemli etken. Görünen o ki, hocalar korkmaya, hakemler eyyama devam ederse futbol keyfimiz kaçacak.



Korkak futbol

Mini yorum /Turgay Demir:

"Çanlar Türk futbolu için çalıyor! Türkiye'nin en iyi hakemlerinden ikisi Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan sahada, ligin en iyi kadrolarına sahip 4 takım birbiriyle oynuyor. Yani Beşiktaş, Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe. Toplam 180 dakika iki derbi izliyoruz iki gol, iki tartışmalı pozisyon, suskun tribünler, ağır çekim oynanan kötü bir futbol ve iki maçta da tempoya izin vermeyen iki kötü hakem var. Korkarak asla iyi futbol oynanmaz. En önemli maçlarımızdan futbol çıkmıyorsa şapkayı önümüze koyup düşünme zamanıdır."