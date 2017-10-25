Tehlike kapıda
Teknik adamlar cesur değil, birçoğu kaybetmekten korkuyor. Hakemler de yetersiz; maçın akışını çok kesiyor, hatalı kararları ile sonuca etki ediyor! Dünya derbisinden üç cılız gol pozisyonu çıkarken, fileler havalanmadı. Devler Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş da Başakşehir maçında taraftarını uyuttu!
Beşiktaş, Başakşehir karşısında 'uyutan' futboluyla şaşırttı. Peki neden böyle oldu?
Üç büyüklerin vasat futbolunun en büyük nedeni olarak teknik direktörlerin 'korkaklığı' gösteriliyor. Aynı şekilde hakemlerin neredeyse 20 saniyede bir düdük çalarak zaten yavaş oynanan futbolu iyice frenlemeleri de bir diğer önemli etken. Görünen o ki, hocalar korkmaya, hakemler eyyama devam ederse futbol keyfimiz kaçacak.
Korkak futbol
Mini yorum /Turgay Demir:
"Çanlar Türk futbolu için çalıyor! Türkiye'nin en iyi hakemlerinden ikisi Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan sahada, ligin en iyi kadrolarına sahip 4 takım birbiriyle oynuyor. Yani Beşiktaş, Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe. Toplam 180 dakika iki derbi izliyoruz iki gol, iki tartışmalı pozisyon, suskun tribünler, ağır çekim oynanan kötü bir futbol ve iki maçta da tempoya izin vermeyen iki kötü hakem var. Korkarak asla iyi futbol oynanmaz. En önemli maçlarımızdan futbol çıkmıyorsa şapkayı önümüze koyup düşünme zamanıdır."
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:04
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"Avrupa’nın en iyi, Türkiye’nin en kötüsü"
Toplam 4
Yorum
herkes kendini hakem saniyor kardes faul dedigin pozisyonu ancak hali sahada baban olsa senin lehine verir.jansen cabuk davranip serdarla top arasina ayagini koyuyor
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MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 10
Yorum
mehmetaliyıldız maça niçin cüneyti verdiniz verdikten sonra ne söylediniz. Ali palabıyıkı neden vermediniz? hakemleri isteğe göre mi veriyorsunuz? takımların istemediği hakemler mi var neden? bu kural her takım için geçerli mi
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Oğuzhan'a neler oldu?
Toplam 10
Yorum
Kartal Kardes bizde Olcay Sahan o 10 numarayi giydi 3 sene. Sergen'e bisey olmadiysa artik hiç olmaz hehe
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