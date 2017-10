"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"

SABAH Spor yazarları, yine çok konuşulacak değerlendirmeler yaptı

Caner her maçta agresif ve sinirli... Son maçta da hakeme yönelik çirkin söylemleri olduğu iddiaları var. Caner'in sorunu nedir? "Efendilik" kavramını sık sık dile getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimi Caner'e bir ceza vermeli midir?





LEVENT TÜZEMEN: Efendi Beşiktaş unvanının yerine oturması için başkan Fikret Orman'ın Caner'e bir yaptırımda bulunması gerekiyor. Caner her maç sinirli ve agresif değil, genelde agresif bir oyuncu. Fenerbahçe'de oynarken İstinye Park'ta karşılaştım, ayak bileği bandajlıydı. Kendisine geçmiş olsun dedim. Caner de bana dönüp "Sana ne" dedi.

Caner karakter olarak sinirli ve kavgacı bir oyuncu.

Maalesef bu kimliği, kalitesine, oyun bilgisine ve yeteneklerine zarar veriyor. TFF, Melo'ya bir Twit'i paylaştığı için ceza vermişti.

Aynı TFF, 'görüntülerden ceza verilemez' maddesine sığınmamalı ve futbolun Fair Play ruhu adına Caner'e küfürbaz oyunculara gözdağı verecek bir yaptırımda bulunmalı. Her hakem, yönettiği maçı evinde kayda alıyor ve maçtan sonra da izliyor. Mete Kalkavan, Caner'in küfürlerini net duydu ve tüm Türkiye de izledi. Kalkavan nasıl bir tavır sergiler bilmem ama TFF hakemini koruma adına bir davranış biçimi sergilemeli. Caner'in internetten özür dilemesi tamamen laf olsun anlamındadır.

Doğrusu, Caner BJK TV'ye çıkıp Mete Kalkavan'dan ve spor kamuoyundan özür dilemelidir.





AHMET ÇAKAR: Caner şunu hiçbir zaman unutmamalı, o, Efendi Beşiktaş'ın efendi olmak zorunda olan bir futbolcusu. Maç esnasında mücadeleden kaynaklanan bazı aykırılıklar hoş görülebilir.

Ama Başakşehir maçında Caner'in yaptığı ağır terbiyesizlikti. Hakemin 2 metre arkasından, sarı kart gördüğü halde 'O… çocuğu' demesi hem insani hem ahlaki yönden kabul edilemez. Mete'nin hakkını yemeyelim, duymuş da atmamışsa yazıklar olsun, ama ya gerçekten duyup da atsaydı Caner takımını eksik bırakacak ve en az 3 maç ceza alacaktı. Caner'in kendisine gelmesi lazım. Milyonlarca Euro'yu alırken profesyonel, basın onu bazı mahrem konularda korurken mağdur… Ama şimdi şunu rahatlıkla söyleyebilirim, eğer bir daha böyle bir terbiyesizlik yaparsa bazı insanlar karşısına onun çok farklı şekilde geçebilirler. Caner'e hem TFF maç cezası vermeli hem de Beşiktaş yönetimi kendisini çok ama çok sert bir şekilde son defa uyarmalıdır.





GÜRCAN BİLGİÇ: Fikret Orman ve Beşiktaş tribün gruplarının verdiği mesajlar ile paralel hareket etmesi halinde, Caner'in bir daha kulüpten bile içeriye girememesi lazım. Dilini çıkaran Van Persie'ye, "Beşiktaş'ta olsa, bir dakika tutmazdım" diyen bir Başkan Fikret Orman ya da Burak Yılmaz transferine, "Rakibi de hakemi de aldatan oyuncu bu formayı giyemez" diye karşı çıkan Çarşı grubu da var. Eski takımına saygısını yitirmiş, milyonların önünde hakeme ana-avrat sövmüş bir oyuncuyu, kendi belirledikleri etik kritere nasıl uyduracaklar merak ediyorum. Caner'in, 70 yaşındaki Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ı durdurmaya çalışan, foto muhabiri arkadaşımız Vedat Danacı'yı "Bırak, bırak" diye engellediğini de belirteyim. Ortada anlık bir sinirle hareket olsa, bu kadar sert konuşmazdım. Fakat, bir duruş ile karşı karşıyayız ve bu "Beşiktaş Duruşu" değil.





METİN TEKİN: Beşiktaş'ın her oyuncusu, efendi duruşu anlayışını içselleştirmek zorundadır. Hepsinin böyle bir sorumluluğu var. Zaman zaman böyle bireysel yanlışlar yapılabiliyor.

Ama ne olursa olsun böyle bir harekette bulunmak, sert itirazlardan çok farklıdır. Ayrıca görüntülerden ceza verilmemesi bence yanlış.

Sonuçta ortada olan bir olay var ve buna ceza vermek mantıklı. Bu tür şeyler sadece Beşiktaş için değil, diğer tüm kulüpler için yanlıştır. Bu tavrın savunulması da mümkün değildir.