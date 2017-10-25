Caner Erkin'e 3-7 maç arası ceza!

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 9. hafta sona erdi. Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı birçok olaya sahne olurken Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıkladı.Derbinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi.



CANER ERKİN'E AĞIR CEZA KAPIDA!

'Hakaret' nedeniyle de PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin'in en az 3, en fazla 7 maç ceza alması bekleniyor.

Beşiktaş - Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulüp ile Başakşehir de PFDK'ya sevk edilirken, Caner Erkin "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle disipline gönderildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hukuk Müşavirliği'nce 24.10.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu MESUT BAKKAL'ın 21.10.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR- GENÇLERBİRLİĞİ müsabakası sonrası yaptığı basın toplantısındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 22.10.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi HASAN TANKAYA'nın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 24.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi URAL AKÜZÜM'ün 22.10.2017 tarihinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 24.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.10.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5. Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu CANER ERKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5. Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.10.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 22.10.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-HATAYSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-TOKATSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsünün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- SARIYER Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan SARIYER-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BUCASPOR Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu TUNAY ACAR'ın 21.10.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ÇANAKKALE DARDANEL SK Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK-BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇANAKKALE DARDANEL SK Kulübü futbolcusu VELİ AKBULUT'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-DARICA GENÇLERBİLİĞİ SK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü masörü YILMAZ ŞENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- EROKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-EROKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 21.10.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- OSMANİYESPOR FK Kulübü'nün 22.10.2017 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- TEKİRDAĞSPOR Kulübü futbolcusu SAMET ÖNGER'in 22.10.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.