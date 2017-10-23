Tudor ve Kocaman'a teşekkür...

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde derbiyi yorumlayan Rüştü Reçber, Igor Tudor ve Aykut Kocaman'ı tebrik etti. İşte Reçber'in o yazısı;



Futbolda gerçeklerin maç öncesinde kağıt üzerinde kaldığını bir kez daha gördük. Neden mi?

Dün, her maç gol atmış bir Galatasaray ve karşısında, her maç kalesinde gol görmüş ezeli rakibi Fenerbahçe vardı. Doğal olarak insanın aklına bu maçın golsüz geçeceği ihtimalinin çok zayıf olduğu geliyordu. Bu sayfayı geçerek maça gelelim.

Tebrik edilmesi gereken iki önemli teknik direktör var. Önce Igor Tudor'u tebrik ediyorum... Şampiyonluk yarışındaki rakibinin sekiz puan önünde olmasına rağmen bu puan farkını korumayı hiç düşünmeden, bu puan farkı yokmuş gibi maçın başından takımının 10 kişi kaldığı noktaya kadar tek bir düşünceyi, yani kazanma isteğini takımına aşıladığı için... Bu düşünceyle oyun sistemini de değiştirerek maça başladığı ve özellikle ilk 20 dakika golü bulabilmek için her türlü agresifliği oyuncularına sahada gösterttiği için... Kazanmak için, 3 puan almak için, rakibini yarışta saf dışı bırakmak için takımını çok iyi hazırlamış olduğu için...

BEKLENMEDİK SONUÇ

Bir tebrik de Aykut Kocaman'a. Onun da kafasında bir tek düşünce vardı: Kazanmak. Kurguladığı oyun taktiği, G.Saray'ın en büyük silahı olan orta alanı, top onlardayken yaptırdığı presle etkisiz kılmak ve mümkün olduğunca kendi oyununu kabul ettirmekti. Başardı mı? Bence başarılı oldu. Hatta, futbol felsefesi pres olan G.Saray'a karşı futbolcuları yakaladıkları pozisyonları değerlendirmiş olsaydı 3 puanın mimarı olacaktı.

Ama sorun yok, bence alınan sonuç kimsenin beklemediği neticeydi. Kazanamasa bile Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımına karşı aldığı bir puan ve oyun camia tarafından takdirle karşılanacaktır.

Son tebrik de futbolculara... Gol olmasa bile agresif, mücadeleci ve istekli oluşlarından dolayı.

MAÇIN ADAMI: FERNANDO

- Sadece takım savunmasına katkı yapmadı, oyun kurarak Belhanda'nın görevini de tek başına yerine getirdi.