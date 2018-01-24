İşte sosyal medyanın gündemi (28 Ocak 2018)
Georgina Rodriguez: "Güneşin altında iki yavru kedi gibi..."
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:03
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 14
Yorum
Gslı Arkadaşlar hemen gömün..Durun yav..Evet çok pahalı alındı ama alındı değilmi..Şimdi ondan faydalanma zamanı.Hoca onu oynatır meraklanmayın
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 6
Yorum
Gslı 5 milyon nedir ya...Gerçekten pahalı..Bjk kesinlikle bu yaştaki adama o parayı vermesin..Başkan vermezde zaten..Ah altyapı ah...
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 6
Yorum
bjk 34 yaşındaki adama 3 milyon euro verilmez.
İşte sosyal medyanın gündemi (28 Ocak 2018) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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