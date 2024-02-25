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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Rey Manaj'ın fiyatı 15 milyon Euro

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Pendikspor’u maçının ardından oyuncusu Rey Manaj'a övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 16:34
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Rey Manaj'ın fiyatı 15 milyon Euro

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Pendikspor'u maçının ardından Rey Manaj'a gelen tekliflerle ile ilgili yöneltilen soruya, "Manaj'ı Fransa'dan ve İspanya'dan, Arabistan ve Katar'dan da isteyenler var. Sezon sonunda yönetimimiz gereğini yapacaktır. Bir fiyatı var 15 milyon Euro'dur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor'u konuk eden ve sahadan 4-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 9. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Pendikspor'a baktığımızda Umut gibi, Thiam gibi iyi futbolcuları barındıran bir takım. Özel bir takıma karşı oyun oynadık. Bartuğ'un omzunun çıkması bütün planımızı değiştirdi. Yediğimiz golden sonra bocaladık ama hemen geri toparladık. Güçlü bir takıma karşı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribünün esas sahipleri taraftarlarımız da yerlerine geri geldiler. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bize köstek olanlara gereken cevabı da vermeliyiz. Bugün 6.'lığa yükseldik. Durmadan çalışacağız. Sezon sonunda inşallah mutlu şeyler yaşayacağız" diye konuştu.

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