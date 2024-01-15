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Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nın hazırlıları başladı

Son dakika spor haberleri... EMS Yapı Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:43
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Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nın hazırlıları başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyun, pas çalışmaları ve yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.

Ligde dün oynanan Yılport Samsunspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, 18 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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