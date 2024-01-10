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Sivasspor'dan G.Saray maçı paylaşımı: 1.000 bilete bile ulaşamadık!

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ı sahasında konuk edecek EMS Yapı Sivasspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:35 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:39
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Sivasspor'dan G.Saray maçı paylaşımı: 1.000 bilete bile ulaşamadık!

EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig 16. hafta erteleme maçında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi kırmızı beyazlı kulüpten flaş bir paylaşım geldi.

Sivasspor, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray maçı öncesi 1.000 bilete bile ulaşamadık. Üzgünüz!" ifadelerini kullandıç

İşte Sivasspor'un o paylaşımı...

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