Sivasspor'dan G.Saray maçı paylaşımı: 1.000 bilete bile ulaşamadık!

EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig 16. hafta erteleme maçında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi kırmızı beyazlı kulüpten flaş bir paylaşım geldi.
Sivasspor, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray maçı öncesi 1.000 bilete bile ulaşamadık. Üzgünüz!" ifadelerini kullandıç
İşte Sivasspor'un o paylaşımı...
Galatasaray maçı öncesi 1.000 bilete bile ulaşamadık. Üzgünüz! pic.twitter.com/cAAtc0mPoA— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) January 10, 2024