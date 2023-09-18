Sivasspor - Ankaragücü maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada EMS Yapı Sivasspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah Başsan, Clinton N'Jie, Rey Manaj

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Tolga, Efkan, Morutan, Rodrigues, Bajic

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.