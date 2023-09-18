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Sivasspor - Ankaragücü maçı CANLI

Sivasspor ile Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Sivasspor - Ankaragücü maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 19:50
Sivasspor - Ankaragücü maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada EMS Yapı Sivasspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah Başsan, Clinton N'Jie, Rey Manaj

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Tolga, Efkan, Morutan, Rodrigues, Bajic

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?
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