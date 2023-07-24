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Gerson Sivas'a

Sivasspor, A.Gücü’nde dikkatleri çeken Gerson Rodrigues’le anlaştı. D.Kiev’le kontratını fesheden yıldız golcüyle imza yakın

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Gerson Sivas'a

Transferde Abdulkadir Parmak ve Emrah Başsan'ı kadrosuna katan Sivasspor, bir imza daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yiğidolar, Ülkemizde daha önce Ankaragücü ve Eyüpspor formalarını giymiş Portekiz asıllı Lüksemburglu kanat forvet Gerson Rodrigues'le her konuda anlaştığı ve imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. Rodrigues'in D.Kiev'le kontratını feshettiği bildirildi.

BAŞKENTTE İZ BIRAKTI

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Wehda'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli golcü, milli takımımıza karşı da oynadı ve 1 gol attı. Rodrigues, Al Wehda'da boy gösterdiği 16 karşılaşmada 2 gol kaydetti. 2019-20 devre arasında geldiği Ankaragücü'nde 11 maçta 6 gol, 2 asistle iz bırakan yıldız hücumcu, 2 sezon önce de 1. Lig ekibi Eyüp'te 1.5 ay ter dökerken, 5 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.

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