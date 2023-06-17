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Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi!

Son dakika spor haberleri... Sivasspor'un olağan genel kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mecnun Otyakmaz, yeniden başkan seçildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 16:55
Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi!

Sivasspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mecnun Otyakmaz, yeniden başkan seçildi.

Otyakmaz Sivasspor'un örnek bir kulüp olduğunu belirterek, "Sivasspor delegeleri ve yönetim kurulu, ligimizin örnek bir camiasıdır. Kulübümüz UEFA kulüp lisans sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlayan, kulüp internet sitesinde her yıl incelenmiş ve denetimden geçmiş mali tablolarını yayınlayan bir kulüptür. İçerisinde bulunduğumuz dönemde Sivasspor da ekonomik krizlerden etkilenmiş olup, gelirin Türk lirası, giderlerin büyük bir bölümünün döviz üzerinden olması ve kurdaki aşırı artışın etkisiyle maliyetler öngörülemeyecek şekilde artmıştır." ifadelerini kullandı.

ETKİN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ

Yeni dönemde etkin bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Otyakmaz, "3 yıllık yönetim sürecimizde faaliyetlerimizi taraftarımıza tam olarak anlatamadığımız ve etkili bir iletişim kuramadığımız noktasında gelen eleştirilere hak veriyorum. Zira oluşan bu boşluğu spekülasyonlar ve dedikodular doldurdu. Yeni dönemde etkin ve profesyonel bir iletişim çalışması yürüteceğimizin bilinmesini isterim." dedi.

Otyakmaz, 2004 yılından bu yana Sivasspor'da başkanlık görevini sürdürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında iyi kötü günlerimiz oldu. Nice sevinçler, üzüntüler, zaferler, mağlubiyetler yaşadık. Bu olayları birlikte yaşadığım, beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar ki şahsıma ve kulübümüze kurulan kumpas sonucu tutuklandığım zamanda da bu gemiyi terk etmeyip sancağı yere düşürmediler. Takımımız küme düştüğünde de görevlerinin hakkını onurlarıyla namuslarıyla verdiler. Ben onlardan razıyım, Allah da onlardan razı olsun. Şimdi maalesef hazmedemedikleri bir takım olaylar sonucu çok yoruldular ve yeni yönetimde yer almayacaklar. Kendilerine bana 20 yıldır yaptıkları yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum. Bu konuda çok üzgünüm. Yeni yönetim ve taraftarımızın desteği ile büyük işlere imza atacağımızdan en ufak bir şüphem yoktur."

Önlerinde zorlu bir süreç olduğunu belirten Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yönetimimizin acilen ekonomik sorunları çözmek, teknik direktör sorununu halledip, transfere geçmek gerekiyor. Bunları başarabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Biz bunu sağlamak için çok çalışacağız. Camiamızın desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Sivasspor'un 19. başkanı olarak benden önceki 18 başkan ile aynı hayali paylaşıyorum. Zaferlerle, büyümeyle dolu bir gelecek. Her Sivassporlunun içinde Sivasspor'a hizmet etme arzusu vardır. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu fırsata sahip olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz. Zor bir dönemde göreve gelmekle birlikte altını çizerek söylüyorum ki, Sivasspor'a hizmetle geçen bir günden hiç pişmanlık duymadık. Nasip olursa görev süremizi tamamlamak ve bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlarımıza bizlerle aynı heyecanı duyacakları projeler bırakmak istiyoruz. Sivasspor futbol takımının ana hedefi katıldığı her turnuvayı şampiyon tamamlamak ve müzemizde eksik olan Süper Lig kupasını Sivas'ımıza getirmektir."

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kongre sonrası eski yöneticilere teşekkür belgesi ve plaket taktim etti.



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