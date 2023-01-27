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TRANSFER HABERLERİ - Samu Sainz Sivasspor'da

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, son olarak İspanyol ekibi Girona'da forma giyen Samu Saiz'i kadrosuna kattı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 20:30
TRANSFER HABERLERİ - Samu Sainz Sivasspor'da

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuz, sol kanat oyuncusu Samu Saiz'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Bugün Sivas'a gelen sporcu Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini Demir Grup Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.22 Ocak 1991'de İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelen Samu Saiz, futbola Real Madrid alt yapısında başladı. Ardından Sevilla Atletico, Melilla, Kastilya, Getafe, UD Almeria, Atletico Madrid B, Huesca ve Leeds United forması giyen sporcu son olarak Girona'da görev yaptı. Sol kanatta oynayan sporcu on numara mevkiinde de görev yapabiliyor. Kariyerinde 419 maça çıkan Samu Saiz, 73 kez gol sevinci yaşadı ve 43 asist yaptı. Samu Saiz'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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