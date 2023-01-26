Caicedo Sivas’a

Ligde düşme hattındaki Sivasspor, transfere hız verdi. Hücum hattına takviye yapacak Yiğidolar, aradığı golcüyü Meksika'da buldu. Kırmızı-beyazlıların, Tigres'ten Jordy Caicedo'nun kiralanması için kulübüyle anlaştığı öğrenildi. Oyuncuyu da ikna eden Sivas ekibi, 25 yaşındaki Ekvadorlu forveti birkaç güne Türkiye'ye getirecek. Genç golcü, CSKA Sofya'yla 1.5 sezonluk Avrupa deneyimi yaşadı. Burada 46 maçta 22 gol, 1 asist katkısıyla dikkatleri çekti. Sonrasında 2.5 milyon euro'ya Tigres'e transfer oldu ancak bu sezon 16 maçta sadece 1 gol atabildi.