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Sivasspor Ümraniyespor maçının ardından Recep Uçar karşılaşmayı değerlendirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ümraniyespor rakibi ile 2-2 berabere kalırken İstanbul ekibinin teknik direktörü Recep Uçar mücadele sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 17:53
Sivasspor Ümraniyespor maçının ardından Recep Uçar karşılaşmayı değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Recep Uçar, "Sivasspor'u tebrik ediyorum Avrupa'da aldığı başarılardan dolayı. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyorlar. Maçı özetlersek farklı farklı kırılma noktaları olan maç bir oldu. Bizim buradaki amacımız puan alıp dönmekti. Kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Maalesef gollerden sonra çabuk gol yeme hastalığımız devam ediyor. İkinci yarı Rıza hoca ve ekibi yaptıkları değişikliklerin karşılığını gördüler. Son 20 dakika savunmada çok az daha pozisyon verdik. 1 puanla döndüğümüz bir maç oldu. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. 45 günlük araya 1 puanla girmek bizim adımıza kötü değil. Biz bu ligin yeni ekibiyiz. Biz yavaş yavaş uyum sağlıyoruz. Umarım daha iyi olur bizim adımıza. Sivasspor'a da diğer maçlarında başarılar diliyorum. Biz kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Hatalarımızı telafi etmeye çalışacağız. İzleyenlere keyif veren bir Ümraniyespor izlettireceğiz" diye konuştu.

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